Держим кулаки за Любовь Бражникову

Продолжается Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников Почты России. Недавно в г. Казани завершился его очередной, на этот раз макрорегиональный этап.



Напомним, что в этому году традиционный конкурс лучших почтовых работников впервые проводится сразу для двух профессий - операторов связи и начальников отделений Почты России.

За звание лучшего в профессии соревновались 7 операторов и 7 начальников отделений почтовой связи из регионов Поволжья: Пензенской, Саратовской, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей, а также из Башкортостана и Татарстана. Участники демонстрировали профессиональные знания во время теоретического тестирования и навыки работы, выполняя практические задания.

"Проведение конкурсов профессионального мастерства - добрая традиция Почты России. Для каждой конкурсантки - это ступенька вверх по карьерной лестнице", - отметил директор макрорегиона "Волга 2" Александр Вакуленко.

Победителем в конкурсной номинации "Лучший начальник отделения почтовой связи" стала Галия Письняева из УФПС Ульяновской области. Второе место заняла Елена Шишкина из УФПС Пензенской области, третье завоевала Мария Овсянникова из УФПС Самарской области.

"Начальником я работаю третий год, но в конкурсе профмастерства участвовала впервые. И вот, с первого раза выиграла и филиальный, и макрорегиональный этапы. И в Москве теперь жду только победу, ведь новичкам везет!", - рассказала победительница конкурса "Лучший начальник отделения почтовой связи" Галия Письняева.

В конкурсной номинации "Лучший оператор связи" победителем стала наша землячка Любовь Браж-

никова, представлявшая УФПС Саратовской области (на фото: третья справа). На втором месте - Елена Иванова из Оренбургской области, третье - у Натальи Тюриной из Самарского филиала Почты России.

Победители макрорегионального этапа конкурса награждены нагрудными знаками "Лучший по профессии", дипломами и ценными подарками от Профсоюза работников связи России. Лучшие сотрудники представят макрорегион "Волга 2" на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Москве в декабре этого года.

Мы вновь поздравляем нашу землячку Любовь Бражникову с победой на очередном этапе конкурса и держим за нее кулаки. Надеемся, в Москве победа балашовского оператора связи будет столь же яркой и убедительной.

"БП" №№183-184 от 11 декабря.



