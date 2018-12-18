А через Интернет удобнее...

На Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru можно получать персонифицированные уведомления. Страница буквально подстраивается под каждого из получателей. На главной странице портала теперь есть меню с основной информацией из личного кабинета.



С помощью сайта "Госуслуги" любой гражданин России может не только записаться на выдачу водительского удостоверения на управление транспортными средствами, но и оформить заявку на предоставление электронной услуги по обмену водительских удостоверений. Эта услуга доступна в случае, если закончился срок действия предыдущего удостоверения в связи с потерей/кражей или если есть необходимость изменения каких-либо данных в документе, например, ФИО его владельца.

Для получения услуги по обмену водительского удостоверения с помощью портала "Госуслуг" нужно иметь в наличии следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации; оригинал и копия справки о прохождении медицинской комиссии; оригинал заменяемого удостоверения; заявление о регистрации (его можно распечатанное через сайт госуслуг после подачи электронного заявления или заполнить непосредственно в регистрационном отделении ГИБДД).

Онлайн-запись на получение государственной услуги позволяет сэкономить не только время, но и денежные средства, так как при оплате госпошлины через портал государственных услуг предоставляется скидка 30% от суммы госпошлины. Совершать электронные платежи можно через сайт "Госуслуги" либо через мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средства со счета мобильного телефона. Прибыв к указанному времени и имея все необходимые документы, вы значительно сократите затраты своего времени на получение выбранной вами услуги.

"БП" №№183-184 от 11 декабря.