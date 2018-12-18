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Вторник, 18 Декабрь 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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А через Интернет удобнее...

На Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru  можно получать персонифицированные уведомления. Страница  буквально подстраивается под каждого  из получателей. На главной странице портала теперь есть меню с основной информацией  из личного кабинета.
 

С помощью  сайта "Госуслуги" любой гражданин России  может не только записаться  на выдачу  водительского удостоверения  на управление транспортными средствами, но и оформить  заявку  на предоставление электронной услуги  по обмену водительских удостоверений. Эта услуга доступна в случае, если закончился срок  действия предыдущего удостоверения в связи с потерей/кражей или если есть необходимость изменения каких-либо  данных в документе, например, ФИО его владельца.
Для получения услуги по обмену водительского удостоверения с помощью портала "Госуслуг" нужно иметь в наличии следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации; оригинал  и копия справки о прохождении медицинской комиссии; оригинал заменяемого удостоверения; заявление о регистрации (его можно  распечатанное через сайт госуслуг после  подачи электронного заявления или заполнить непосредственно в регистрационном отделении ГИБДД). 
Онлайн-запись на получение государственной услуги позволяет  сэкономить не только время, но и денежные средства, так как  при оплате госпошлины через портал государственных услуг предоставляется скидка 30% от суммы госпошлины.  Совершать электронные платежи можно через сайт "Госуслуги" либо через мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средства со счета мобильного телефона. Прибыв к указанному времени и имея  все необходимые  документы, вы значительно сократите  затраты своего времени на получение  выбранной вами услуги.
"БП" №№183-184 от 11 декабря.