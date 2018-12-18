"Прихоперье и Саратовский край в панораме веков"

Так называлась прошедшая на днях в стенах Балашовского краеведческого музея XXVIII историко-краеведческая конференция, на которой было представлено 34 уникальных краеведческих доклада. 22 из них прозвучали непосредственно на конференции, остальные были представлены в качестве стендовых. Следует отметить, что в этом году к постоянным участникам добавились ещё 13 человек, которые участвовали в ней впервые.



Особо хочется сказать о тех, кто постоянно участвует в наших конференциях с 1991 года. Это археолог, заведующий отделом Центра дополнительного образования "Созвездие", преподаватель БИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского, председатель совета Балашовского районного отделения ВООПиК А.А. Хреков, выступивший с сообщением "Военные атрибуты и некоторые вопросы этнической истории Прихопёрья в первой половине первого тысячелетия нашей эры", и кандидат исторических наук В.М. Захаров, который в этом году подготовил совместное с супругой Татьяной Александровной, также кандидатом исторических наук, сообщение "И.А. Салов и М.Е. Салтыков-Щедрин".

Географически мы объединили краеведов из Балашова, Саратова, соседних Романовского, Аркадакского и Турковского районов Саратовской области и даже из Санкт-Петербурга.

Открывая конференцию, директор музея С.В. Фетисова и методист управления культуры, спорта и туризма Н.В. Палькина, выступившая с приветственным словом, отметили значимость подобных мероприятий для подробного изучения и пропаганды знаний по истории родного края, введению их в научный оборот.

В преддверии конференции практически весь творческий коллектив представил свои новые исследования. Часть из них была опубликована в краеведческом выпуске газеты "Город". Сообщения Л.А. Васильевой о талантливом земляке-скульпторе Д.Ф. Цаплине и М.Л. Карамышевой о на-родном русском костюме в фондах Балашовского краеведческого музея прозвучали на конференции. Материалы И.Ю. Крупениной из истории Балашовского драматического театра и Е.В. Проскуненковой о питании крестьян Балашовского уезда были представлены в качестве стендовых сообщений.

С докладом "Балашовский драматический театр в культурной жизни города и района" выступил художественный руководитель БДТ, заслуженный артист Российской Федерации В.Н. Попов. Коснувшись кратко истории театра, Владимир Николаевич подробно осветил деятельность коллектива на современном этапе.

Сообщение почетного работника общего образования РФ, учителя истории школы с. Семеновка Аркадакского района Саратовской области В.Ю. Быкова называлось "К вопросу о феномене орнамента на керамических сосудах эпохи бронзы по находкам в Аркадакском районе Саратовской области".

О событиях периода Гражданской войны на территории края рассказали методист Центра дополнительного образования "Созвездие" А.О. Булгаков ("Бои за Балашов в июле 1919 года в свете мемуарных и фотоисточников") и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы БИ СГУ А.Ф. Седов ("Судьба товарища Сталина решалась в нашем городе").

О судьбе М.М. Обухова (1874-1947) - талантливого агронома и общественного деятеля, стоявшего у истоков организации Балашовской сельскохозяйственной опытной станции, - рассказали главный архивист отдела научного использования документов и справочно-поисковых систем Государственного архива Саратовской области, член Союза журналистов Российской Федерации М.Н. Шашкина и правнучка Михаила Михайловича Е.Б. Родзаевская, доктор биологических наук, профессор кафедры гистологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского. Об организаторе и первом директоре этой опытной станции Г.К. Мейстере, подвергшемся в 1938 году репрессиям, подготовила солидную презентацию старший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета кандидат физико-математических наук М.А. Шухтина.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы БИ СГУ Е.И. Алиференко, на протяжении многих лет принимающая участие в конференциях, подготовила на этот раз интересное сообщение "Причётная традиция саратовского свадебного обряда".

Познакомил собравшихся с историей библиотечного дела в Балашовском уезде земского периода заместитель председателя совета Балашовского районного отделения ВООПиК, краевед из с. Пады Балашовского района В.А. Захаров.

Редким растениям степных сообществ - живым реликтам естественной истории Балашовского края было посвящено выступление А.Н. Володченко, кандидата биологических наук, доцента кафедры биологии и экологии БИ СГУ.

Почетный гражданин Романовского муниципального района, кандидат геолого-минералогических наук В.И. Грабенко представил интересный материал, посвящённый 90-летию образования Романовского района.

Аспирант СГУ им. Н.Г. Чернышевского А.А. Дружкин подготовил аналитическое выступление по материалам Балашовского и Сердобского уездов "Динамика населения Саратовского Прихопёрья в конце XVIII- начале XIX веков".

О балашовском периоде в жизни еврейской поэтессы Леи Гольберг рассказала преподаватель БИ СГУ, кандидат филологических наук Е.П. Кудинова.

С историей Саратовского ипподрома и коннозаводского дела семьи Лежневых познакомила заведующая клубом в/ч 44231 М.М. Скиданова.

Учитель ОБЖ школы с. Подгорное Романовского района А.В. Чиченков не только рассказал об истории создания Дурникинского музея местного края, но и подарил Балашовскому краеведческому музею фотографию его первого директора Г.Ф. Морозова.

Сообщения о развитии хоровой культуры в Балашове и истории хорового отделения Балашовского музыкального училища преподавателей филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове заслуженного работника культуры РФ Э.Б. Чистяковой и О.А. Морозовой были проиллюстрированы хоровым пением учащихся колледжа искусств.

О короткой, но яркой жизни выпускника Борисоглебского летного авиационного училища Героя России Романа Филипова, погибшего в Сирии в феврале нынешнего года, рассказали в своем стендовом сообщении доктор педагогических наук Т.Ю. Купач, Д.А. Негреев, В.В. Маркин, С.Молчанов, Р. Чвир и В. Суббота из города Борисоглебска.

К сожалению, не смогли приехать на конференцию преподаватель центра подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям ПИУ им. П.А. Столыпина - филиала РАНХиГС М.В. Козулина, подготовившая сообщение "Саратовские дома-коммуны. Нереализованные проекты" и краевед, почетный гражданин Романовского района Саратовской области И.Т. Рябинин, собиравшийся рассказать об истории романовской комсомольской организации. Но их сообщения также войдут в сборник тезисов конференции.

"БП" №№183-184 от 11 декабря.

