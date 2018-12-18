С "Моей семьей" не пропадешь...

В числе прочих традиций, коими славен Балашовский муниципальный район, есть одна добрая, светлая и трогательная традиция - проводить накануне Международного дня матери районный семейный конкурс, который так и называется "Моя семья".



Нынешний год не стал исключением. Причем в этом году конкурс "Моя семья" проходил уже в 16 раз. За победу боролись десятки семей нашего района. Ну, а своеобразный финал или, точнее сказать, показательные выступления победителей в различных направлениях: "Талантливый со-юз", "Спортивная семья", "Семейные традиции" состоялся опять же традиционно на площадке Центра дополнительного образования "Созвездие" и собрал 11 семей, которые прошли "сито" предварительных этапов.

К слову сказать, конкурс "Моя семья-2018" проходил в двух номинациях: "Портфолио моей семьи" и "Ее величество - семья". Так что проявить себя можно было практически в любом качестве: интеллектуальном, творческом, спортивном. И не только проявить, но и победить, разумеется. Интересен и такой факт: оказывается, за все время существования районного семейного конкурса "Моя семья" в нем приняли участие более тысячи семей. Это о многом говорит.

Оценило конкурсантов строгое, но справедливое жюри, в которое вошли представители управления образования райадминистрации и Центра дополнительного образования "Созвездие".

В первой части мероприятия состоялась так называемая самопрезентация победителей - семей: Перебейнос, Айдинян, Грековых, Инюшкиных, Пономаревых, Комаровых, Соколовых, Кастрикиных, Основиных, Шулепиных, Плаховых.

Зрители еще раз приятно поразились тем, насколько дружные творческие, креативные, спортивные семьи проживают рядом с нами. Здесь были и презентации в стихах, и хореографические выступления, и семейные альбомы, и даже элементы спортивной гимнастики и единоборств. Не говоря уже о том, что практически все конкурсанты пели. Да еще так, что просто заслушаешься.

Начальник управления образования администрации БМР В.В. Шатковская от души поздравила всех нынешних конкурсантов с Международным днем матери и победой в конкурсе, а также провела торжественную церемонию награждения лучших балашовских семей и победителей в номинациях "Эмблема конкурса" и "Ее величество - семья".

"БП" №№181-182 от 6 декабря.

