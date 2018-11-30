Районный бюджет предполагается бездефицитным

Состоялось 46-е внеочередное заседание Собрания депутатов Балашовского муниципального района. Из установленного числа депутатов в нем приняли участие 19 обладателей депутатских мандатов.

Повестка нынешнего заседания содержала только один, но чрезвычайно важный вопрос: "О принятии к рассмотрению проекта бюджета Балашовского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", а также о назначении публичных слушаний по вопросу "О районном бюджете БМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Об основных параметрах главного финансового документа района ближайшего трехлетия депутатам доложила председатель комитета по финансам администрации БМР И.П. Юрлова.

Показательно, что бюджет будущего года, как и следующих за ним двух лет, если судить по предложенному проекту, предполагается бездефицитным. Другими словами, мы должны будем тратить ровно столько, сколько зарабатываем. Хотя очевидно, что возможны всякого рода "подвижки" в ту или иную сторону.

Представители комитетов Собрания депутатов по бюджетно-финансовым вопросам и имущественным отношениям; по законности, местному самоуправлению и взаимодействию с поселениями; по вопросам ЖКХ, промышленности и строительству, а также по социальным вопросам и делам молодежи заявили о том, что данный вопрос рассматривался на заседаниях этих комитетов, принято решение рекомендовать Собранию депутатов принять к рассмотрению проект бюджета БМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие к рассмотрению проекта бюджета Балашовского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Кроме того, депутаты также приняли решение о проведении публичных слушаний по вопросу "О районном бюджете БМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", которые состоятся 28 ноября в 14 часов в ком. №10 администрации БМР.

"БП" №№175-176 от 27 ноября 2018.