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Пятница, 30 Ноябрь 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Экономьте время и деньги!

Уважаемые балашовцы!

На Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru в разделе "Транспорт и вождение" вы сможете  просмотреть  справочную информацию об оказываемых РЭО ГИБДД государственных услугах, таких как:
-регистрация и снятие с учета  автотранспортных средств и прицепов к ним;
- прием квалифицированных экзаменов и выдача  водительского удостоверения.

Справочная информация содержит, в том числе, и перечень необходимых документов, шаблоны типовых заявлений, банковские реквизиты для оплаты государственных пошлин.
Ниже опишем процесс постановки  авто  на учет через Интернет. Преимущество использования Единого портала заключается в возможности  выбора удобного времени для получения государственной услуги. Для получения услуги вы сможете выбрать  удобное для себя время  из предложенного графика работы РЭО ГИБДД МО МВД России "Балашовский". Прибыв к указанному времени и имея все необходимые документы, вы значительно  сократите  затраты  своего времени на получение выбранной вами услуги.
Для постановки на учет автомобиля вам необходимо  иметь при себе следующие документы: паспорт владельца автомобиля; паспорт транспортного средства; документ, удостоверяющий право собственности на авто; заявление  о регистрации ТС (его можно  распечатать через сайт госуслуг после  подачи электронного заявления или заполнить непосредственно в регистрационном отделении ГИБДД).
Онлайн-запись на получение государственной услуги позволяет  сэкономить не только время, но и денежные средства, так как  при оплате госпошлины через портал государственных услуг предоставляется скидка 30% от суммы госпошлины. Совершать электронные платежи можно через сайт "Госуслуги" либо через мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средства со счета мобильного телефона. Прибыв к указанному времени и имея  все необходимые  документы, вы значительно сократите  затраты своего времени на получение  выбранной вами услуги.

Пресс-центр МО МВД России "Балашовский".

"БП" №№175-176 от 27 ноября 2018.