Экономьте время и деньги!

Уважаемые балашовцы!

На Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru в разделе "Транспорт и вождение" вы сможете просмотреть справочную информацию об оказываемых РЭО ГИБДД государственных услугах, таких как:

-регистрация и снятие с учета автотранспортных средств и прицепов к ним;

- прием квалифицированных экзаменов и выдача водительского удостоверения.

Справочная информация содержит, в том числе, и перечень необходимых документов, шаблоны типовых заявлений, банковские реквизиты для оплаты государственных пошлин.

Ниже опишем процесс постановки авто на учет через Интернет. Преимущество использования Единого портала заключается в возможности выбора удобного времени для получения государственной услуги. Для получения услуги вы сможете выбрать удобное для себя время из предложенного графика работы РЭО ГИБДД МО МВД России "Балашовский". Прибыв к указанному времени и имея все необходимые документы, вы значительно сократите затраты своего времени на получение выбранной вами услуги.

Для постановки на учет автомобиля вам необходимо иметь при себе следующие документы: паспорт владельца автомобиля; паспорт транспортного средства; документ, удостоверяющий право собственности на авто; заявление о регистрации ТС (его можно распечатать через сайт госуслуг после подачи электронного заявления или заполнить непосредственно в регистрационном отделении ГИБДД).

Онлайн-запись на получение государственной услуги позволяет сэкономить не только время, но и денежные средства, так как при оплате госпошлины через портал государственных услуг предоставляется скидка 30% от суммы госпошлины. Совершать электронные платежи можно через сайт "Госуслуги" либо через мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средства со счета мобильного телефона. Прибыв к указанному времени и имея все необходимые документы, вы значительно сократите затраты своего времени на получение выбранной вами услуги.

Пресс-центр МО МВД России "Балашовский".

"БП" №№175-176 от 27 ноября 2018.