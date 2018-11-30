Так называется саратовский волонтерский информационно-познавательный проект, практически каждая видеоэкскурсия которого традиционно собирает больше десяти тысяч просмотров в социальных сетях. На днях этот популярный волонтерский проект в рамках медиаэкспедиции спецпроекта "Поехали!" посетил Балашовский район.

Надо отметить, что принципиальное новшество и значимость работы проекта "Открой Россию" заключаются в том, что качественные и выразительные фотографии достопримечательностей нашего региона в их удивительном многообразии становятся доступными всем желающим на безвозмездной основе. Единственное условие использования контента заключается в том, что при его использовании необходимо делать ссылку на сам проект.

В течение пяти дней пребывания в Балашове и его окрестностях был отснят обширный фото- и видеоматериал. Он будет положен в основу серии публикаций о достопримечательностях и интересных местах Балашовского района. Первый пост уже размещен на официальной странице проекта ВКонтакте: https://vk.com/otkroi_rossiyu и в Facebook: https://www.facebook.com/otkroi.rossiyu. Кульминацией же этого "документального цикла" станет выпуск видеоэкскурсии по Балашовскому району.

Среди объектов и достопримечательностей, в том числе природных, которые посетили и снимали в Балашове Эдвард Давтян (руководитель проекта, оператор, фотограф), Дмитрий Эйрих (ведущий) и Максим Горбунов (фотограф), - Балашовский драматический театр, село Пады - бывшее родовое гнездо Нарышкиных (где гостил юный Сергей Рахманинов), река Хопёр, значимые архитектурные сооружения.

Дмитрий Эйрих отмечает: "Балашов - действительно "большой, как солнце"! Такую характеристику дал ему Б.Л. Пастернак: поэт несколько раз был в городе проездом летом и осенью 1917 года, когда следовал за своей возлюбленной Еленой Виноград в Тамбовскую губернию. Именно этой женщине можно сказать "спасибо" за стихотворение из сборника "Сестра моя - жизнь", в котором есть эта "историческая" строчка.

Балашовский драматический театр - это БДТ, именно так и не меньше. В этот раз нам удалось побывать на спектакле "Ханума", который пользуется огромной популярностью у горожан. К слову, впервые эту пьесу поставили именно на сцене легендарного Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге.

Немногие знают о селе Пады - бывшем родовом гнезде дворянского рода Нарышкиных. В период с 1721 г. по 1745 г. здесь строится первая деревянная помещичья усадьба. Постепенно имение росло и крепло, однако в 1851 году произошел сильнейший пожар. И именно это событие стало началом строительства каменной усадьбы, а результатом явились роскошный дворцовый ансамбль и великолепный парк, основная часть которого существует и сейчас. В июле - августе 1891 года в имении Нарышкиных в Падах у своих родственников гостил 18-летний Сергей Рахманинов. Здесь великий русский композитор начал писать свою первую симфонию "Юношескую".

- Балашов - очень приятный город. Чистый, тихий, спокойный, при этом дороги - довольно широкие. Город "живой", у него есть свое очарование, своя душа. Природа восхитительна, здесь непременно стоит побывать и задержаться, - делится впечатлениями от посещения нашего района фотограф Максим Горбунов.

Ранее съемочная группа проекта "Открой Россию" уже подготовила контент по Аткарскому, Вольскому, Энгельсскому районам, а также посетила с фотоэкспедициями Красноармейский, Балаковский, Марксовский районы. Как и в случае с Балашовским районом, все фотографии из этих мест переданы на безвозмездной основе для продвижения туризма в местные и областные органы власти, а также в СМИ. Содействие и поддержку в организации и проведении съемок в Балашове команде оказала администрация Балашовского муниципального района.

Спецпроект "Поехали!" реализуется при поддержке Комитета по туризму Саратовской области и средств гранта Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга - 2018".

"БП" №№175-176 от 27 ноября 2018.