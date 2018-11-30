«Сообщи, где торгуют смертью»

Так называется Общероссийская антинаркотическая акция, второй этап которой стартовал недавно.

Основная задача акции - привлечение внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков; проведение мероприятий в местах массового пребывания несовершеннолетних; выявление и перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств; выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств, задержание и привлечение к ответственности перевозчиков и сбытчиков наркотических средств.

Жители города Балашова, Балашовского, Романовского и Самойловского районов также могут оказать содействие в мониторинге сети Интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих пропаганду наркопотребления, распространение наркотиков.

В период с 12 по 23 ноября по специально выделенным телефонным линиям граждане могут сообщить о незаконном обороте запрещенных веществ.

Телефоны дежурных частей МО МВД России "Балашовский":

"02" - со стационарного телефона;

"102" - с мобильного телефона.

Дежурная часть МО МВД России "Балашовский" (г. Балашов): 8(84545)4-48-01, 4-36-41;

"Телефон доверия" МО МВД России "Балашовский" 8(84545)4-41-21;

Дежурная часть ОП № 1 в составе МО МВД России "Балашовский" (р.п. Романовка): 8(84544)4-02-02, 4-06-87;

Дежурная часть ОП № 2 в составе МО МВД России "Балашовский" (р.п. Самойловка): 8(84548)2-01-14, 2-10-02, 2-16-07;

Дежурная часть ОП № 3 в составе МО МВД России "Балашовский" (г. Балашов): 8(84545)4-27-49, 4-63-16;

"Телефон доверия" ГУЗ "Балашовский межрайонный психоневрологический диспансер" министерства здравоохранения Саратовской области 8(84545)4-04-69.

Пресс-центр МО МВД России "Балашовский".

"БП" №№173-174 от 22 ноября 2018.