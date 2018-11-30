Пятнадцатый сезон: заплыв нормальный!

За окном поздняя осень. И выходя на улицу, многие уже стали регулярно надевать перчатки и зимние головные уборы. Иные благополучно перенесли ангину, ОРЗ и даже пневмонию, столь актуальные в осеннюю распутицу. Другие - просто в шоке от предстоящей зимы…

Но для поклонников экстремальных видов закаливания из клуба "Балашовские "моржи" - Айсберг" (руководитель А.А. Комиссаров) начинаются, пожалуй, самые весёлые, по-настоящему прикольные мгновения. Ведь если зима близко, то, значит, впереди - очень важный, по-своему яркий и незабываемый период жизни - сезон моржевания!

В самом деле, открытие очередного - теперь уже пятнадцатого по счету - сезона оздоровительного плавания по сложившейся традиции пришлось у балашовских "моржей" на начало ноября, когда вода в Хопре стала более-менее освежающей. И чтобы успешно перенести грядущую зимнюю стужу, "гриппозный" период и систематизировать режим экстремальных закаливающих процедур, балашовские "моржи" в начале заключительного месяца осени приступили к участию в заплывах на регулярной основе.

Как и положено, в ходе официального открытия сезона балашовских экстремалов от всей души поздравил руководитель клуба "моржей" Александр Анатольевич Комиссаров. Об исключительном значении здорового образа жизни для каждого человека собравшимся напомнила Татьяна Николаевна Полюшкевич, известная балашовская поклонница моржевания, активно участвующая в деятельности клуба все эти годы. В свою очередь, Виктория Маренкова представила коллегам "по цеху" новые талисманы клуба "моржей"

Ну, а затем начались те самые радикальные закаливающие процедуры - заплывы "моржей".

Кстати, оздоровительные мероприятия сезона моржевания 2018 - 2019 годов проходят на Хопре, на базе Балашовской зональной поисково-спастельной службы МЧС. И в том, что данный оздоровительный проект не потерял своей актуальности даже в ноябре 2018 года, принося пользу многим жителям нашего города, есть весомая заслуга и Балашовской зональной поисково-спасательной службы ОГУ "Служба спасения Саратовской области" (начальник О.М. Трегубов)...

Что и говорить, созданный в свое время по инициативе редакции газеты "Балашовская правда" клуб "моржей" все эти годы успешно действует и развивается. Конечно, многое переменилось за это время. Но клуб "моржей" - "на плаву" и сегодня. А потому любители "ледяных" процедур - истинные ценители здорового образа жизни - имеют прекрасную возможность вновь и вновь приобщаться к профилактике простудных, сердечно-сосудистых заболеваний, к торможению процессов старения.

Таким образом, как показала практика, та оздоровительная, профилактическая деятельность, которой на протяжении стольких лет занимается клуб "моржей", действительно актуальна, необходима и очень ценна. Надеемся, что и впредь клуб "Балашовские "моржи" - Айсберг" будет столь же популярным и нужным людям, как и сегодня!

"БП" №№173-174 от 22 ноября 2018.