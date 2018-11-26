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Понедельник, 26 Ноябрь 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Комментарий Председателя Саратовской областной Думы И.Г. Кузьмина по итогам очередного, девятнадцатого, заседания регионального парламента

— Вопрос, который вызвал наибольший интерес депутатов и общественности — бюджет области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Парламентарии проголосовали «за» документ, по которому будет осуществляться финансовое обеспечение региона ближайшее время. Бюджет социально ориентирован, почти 70% – на сферы образования, здравоохранения, спорта, культуры, поддержку льготных категорий граждан.

Все необходимые обязательства будут выполнены, средства заложены в полном объеме. «Майские указы» Президента России отражаются в принятом областном бюджете в приоритетном порядке.
Кроме этого, депутаты приняли закон, который разрешает предоставлять земли семьям, имеющим трех и более детей, за пределами муниципалитетов, в которых они зарегистрированы, но в границах района. Данная проблема актуальна для больших городов области, таких как Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск, поскольку там недостаточно свободных территорий, на которые имеют право многодетные семьи.
Также утверждены дополнительные гарантии и преференции детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. После предоставления им жилья, через определенное время они получают право  оформить его собственность. В связи с этим будет и определенный контроль: если гражданин выполняет все условия и не имеет нареканий в части использования жилого фонда, то он сможет приватизировать квартиру.
Сегодня же парламентарии своим решением пополнили список Почетных граждан Саратовской области. Звания присвоены учителю химии из города Саратова Татьяне Дувановой и председателю Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья Наталии Корольковой. Это уважаемые люди, известные в области и имеющие авторитет.
Принят и ряд других законов, внесены и поддержаны изменения, направленные на совершенствование регионального и федерального законодательства.