Бегай - будешь счастливым!

Словно почувствовав ответственность момента, погода нежданно "улыбнулась" и подарила балашовским любителям бега на выносливость поистине дивные мгновения. От занудного дождика накануне и резкого похолодания не осталось и следа. И в сосновом бору, основательно утонувшем в густом аромате свежей хвои и солнечных лучах, сложились все условия для успешного проведения традиционных легкоатлетических "баталий".



Сборная Москвы приедет в Балашов?

Как известно, конец сентября - начало октября для местных поклонников "королевы спорта" - лёгкой атлетики - время завершения летнего соревновательного сезона. Не стал исключением в этом смысле и год нынешний. На старт забегов первенства и чемпионата Балашовского района по кроссу, состоявшихся возле села Репное, вышли около 300 спортсменов.

Чтобы выяснить, кто сегодня самый-самый, в смысле, выносливый, сюда прибыли любители бега из местных высших и средних учебных заведений, балашовских школ, ДЮСАШ "РиФ", представители различных коллективов физкультуры. Хорошо были представлены здесь спор-тивные коллективы СОШ Пинеровки и Лесного, Родничка, Красной Кудрявки, Репного, села Барки. Вместе с тем, организаторам хотелось бы видеть куда более представительными и другие школьные команды, например, из СОШ села Большой Мелик.

Словом, праздник спорта состоялся. Его организатором на сей раз выступило управление культуры, спорта и туризма администрации БМР, а судейство осуществляли представители Спортивной школы БМР и Балашовской федерации лёгкой атлетики. Программа состязаний включала сразу несколько соревновательных дисциплин. Кроссменам, в зависимости от возрастных показателей, предстояло преодолеть по лесным тропам дистанции длиной в 3000 и 2000 метров.

Как и положено, в рамках соревновательной программы балашовских бегунов поприветствовали официальные лица: заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.П. Голов и председатель Балашовской федерации лёгкой атлетики, заслуженный тренер РФ В.И. Невежин.

При этом Василий Иванович особо отметил, что, бывая на соревнованиях в различных уголках нашей необъятной страны, он часто слышал только восторженные отзывы об оздоровительном, спортивном потенциале репинского соснового бора. Например, известная бегунья Наталья Попкова, неоднократно побеждавшая на чемпионатах Европы, сказала, что если бы в Балашове был ещё и стадион, обладающий беговыми дорожками с современным искусственным покрытием, то сборная команда Москвы и Московской области обязательно проводила бы тренировочные сборы в городе на Хопре. Потому что такого соснового бора для качественных кроссовых тренировок ведущих легкоатлетов России, по её словам, нет больше нигде. Причем в сочетании с современным легкоатлетическим стадионом всё это было

бы важным конкурентным преимуществом всего Балашовского района…

"Королева спорта" завершила сезон

Ну, а затем главные виновники торжества - балашовские легкоатлеты - вновь отправились на старт. При этом во время кроссовых забегов кому-то удалось пробежать дистанцию быстрее и легче, другим несколько сложнее. Однако своими осенними стартами любители бега на выносливость наглядно продемонстрировали, что приобщение к физическим нагрузкам, спорту и здоровому образу жизни важно, актуально и необходимо каждому из нас.

А вот самыми быстрыми и выносливыми кроссменами Балашовского района в своих возрастных группах стали следующие спортсмены. Среди учащихся школ города и района на дистанции 2000 метров сильнейшими оказались Данила Мелинчук (1 место; гимназия им. Ю.А. Гарнаева), Илья Орешкин (2 место; СОШ с. Репное), Илья Волков (3 место; гимназия №1). У школьниц тройка призёров выглядела следующим образом: 1) Анастасия Блинова (гимназия №1), 2) Олеся Попова (СОШ №12), 3) Яна Черкашина (СОШ №17).

Победителем забегов на 3000 метров среди студентов был Яков Шапошников из БИ СГУ. Вторым призёром здесь оказался Андрей Марусев (БИ СГУ). На третью ступень пьедестала почета поднялся Владимир Шамин (медицинский колледж). Среди девушек в студенческой номинации на 2000 метров лучшими стали Мария Зайцева (1 место; БИ СГУ), Алена Каштанова (2 место; БИ СГУ) и Алёна Вячина (3 место; БИ СГУ). У воспитанников ДЮСАШ "РиФ" отличился Владимир Бесов. Среди мужчин, которые выступали от коллективов физической культуры, 3000 метров быстрее всех преодолел Кирилл Черников (БИ СГУ), а у женщин соревнования на 2000 метров выиграла Елизавета Комарова (учитель СОШ №9).

В командном зачете сильнейшими среди студентов оказались поклонники бега на выносливость из БИ СГУ, медицинского колледжа и БТМСХ. Среди городских школьников в общекомандной номинации отличились коллективы гимназии №1, СОШ №3 и гимназии им. Ю.А. Гарнаева, а среди сельских легкоатлетических "дружин" лидерами были спортсмены из Репного, Пинеровки и Лесного.

О добром, чистом, светлом…

По окончании стартов все победители и призеры легкоатлетического турнира были награждены грамо-тами, медалями, приза-

ми управления культуры, спорта и туризма администрации Балашовского муниципального района. В свою очередь, корреспонденту "Балашовской правды" хотелось бы, как говорится, из первых уст узнать об особенностях борьбы на дистанции, о секретах побед наших ведущих легкоатлетов, что и было сделано.

Так, по словам Марии Зайцевой - победительницы кросса в студенческой номинации, чтобы рассчитывать на успех на средних и длинных дистанциях, надо сразу вырываться вперед, чтобы другие претенденты на призы уже не мешали. Кроме того, в тот день на дистанции Марии помогали и прекрасная осенняя погода, и её немалый соревновательный опыт. Стоит, к примеру, напомнить, что личный рекорд у М. Зайцевой на двадцатикилометровой дистанции составляет 1 час 28 минут. А в перспективе Мария планирует вернуться к более активным тренировкам. "Ведь бег - это счастье! Без него очень скучно!" - отметила чемпионка.

Окончание в "БП" №№151-152 от 11 октября.