Фестиваль "Театральное Прихоперье" - призер премии "События России"

12 сентября в Москве на 24-м Международном туристическом форуме "Отдых 2018" в рамках международного проекта "Гостеприимная Россия" состоялась церемония награждения финалистов профессиональных премий "События России" и "Маршруты России". В номинации "Культура. Спектакли, театральные сезоны или театральные премьеры" Балашовский фестиваль "Театральное Прихоперье" занял почетное третье место. Об этом корреспонденту "Балашовской правды" рассказала директор БДТ Татьяна Чучкова.



На участие в конкурсе было подано более 500 проектов из 8 Федеральных округов Российской Федерации. Экспертами было отобрано почти 300 лучших проектов в 18 номинациях. В одной из них - "Культура. Спектакли, театральные сезоны или театральные премьеры" наш фестиваль уступил лишь фестивалю "У Золотых ворот" из Владимирской области и "Дням театра в Абрау" из Краснодарского края. Но, несмотря на третье место, для коллектива Балашовского драматического театра это событие стало успехом.

За два дня до награждения проходили защиты проектов. Саратовскую область в разных номинациях представляли фестивали "Аткарские розы", "Хвалынские этюды", "Фестиваль ухи" из Вольска, "Фестиваль клубники" из Балаково и "Фестиваль тюльпанов" из Новоузенска.

"Мы рады, что отличились в своей номинации в первом, дебютном участии "Театрального Прихоперья" в таком крупном конкурсе. Надеюсь, наш зритель порадуется вместе с нами. Приглашаем всех на наши постановки", - добавила Татьяна Васильевна.

На награждении с приветственным словом выступили организаторы проекта и представители партнеров. Выступающими были отмечены высокая активность регионов и уровень проектов, представленных на конкурс.

"БП" №№149-150 от 9 октября.

