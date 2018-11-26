"Львовка - Родина моя"

Недавно мы широко отпраздновали 90-летний юбилей Балашовского муниципального района.

Но мало кто знает, что небольшому селу Львовка, которое является одним из самых живописных мест нашего района, в этом году исполняется уже… 190 лет.



Привольно раскинулось село Львовка по пригоркам. Целое ожерелье родников с чистейшей водой окружает его. И на этой благодатной земле живут потомки нарышкинских крестьян, которые испокон веков выращивают хлеб, растят своих детей.

История села начинается с 1828 года. В 12-м томе "Сборника статистических сведений по Саратовской губернии" 1893 года есть запись, что "лет 65 тому назад" дворянин Лев Нарышкин начал переселять крестьян, бывших на оброке, из деревни Ольшанка Завьяловской волости Балашовского уезда, собственности графини Софьи Шуваловой, урожденной Нарышкиной, "в ссылку на барщину" за неуплату оброка". Новое поселение получило вскоре название Львовка по имени барина.

Селение располагалось в два порядка длиной 530 сажень и шириной 30 сажень. Воду брали из двух прудов, один их которых - Халеев пруд. В конце села проходила большая скотогонная дорога, по которой ездили извозчики из Моршанска, Рязани, Пензы. "Отстоит Львовка от Саратова 150 верст, от ж.д. станции - 50 верст, от камеры мирового судьи - 40 верст, от уездного города, базара, станового квартала судебного следователя - 35 верст".

После реформы 19 февраля 1861 года крестьяне получили право быть свободными, но на крестьянах Нарышкина это почти не отразилось, так как они не имели возможности выкупиться и поэтому остались у хозяев. Нарышкин, по свидетельству очевидцев, не притеснял ставших формально свободными крестьян.

Крестьяне пасли овец, нанимались погонщиками скота. С 18 лет и до 60 поступали в тягловую и на тяжелые работы, а с 60 лет - в караульные, работали понедельно. Своего леса не было, и местные власти для строительства покупали его у графини Шуваловой, которая владела землями ещё богатыми лесами. В отличие от строений местной власти, крестьяне продолжали жить в саманных избах, топившихся "по-черному". Из общего числа лиц, занимавшихся промыслами, по переписи во Львовке в конце 19 века оказалось 44 семьи, отпущенных на волю, 16 семей пастухов. Было также 17 семей промышленных промысловиков и 2 семьи нищих. Барщина была трёхдневной: три дня ра-ботали на барина, три дня - на себя. Так и жили. Революция 1905 года в жизнь крестьян особых перемен не принесла. Люди всё так же делились на имущих и неимущих, бедных и богатых.

Нашу Львовку, затерявшуюся в степях Прихоперья, не обошла стороной Первая мировая война. На фронт были мобилизованы все военнообязанные мужчины. Наши земляки прошли мировую, "германскую" войну, где реально применялись отравляющие вещества, газы, от которых гибли, слепли, сходили с ума их товарищи. Многие погибли, и мы не знаем их имен. Общаясь с жителями села, мне удалось узнать фамилии земляков, воевавших на фронтах Первой мировой войны. Это Федор Иванович Елисеев, Семен Федорович Куничкин, Федор Семенович Мусатов, Григорий Васильевич Толкачев, Егор Яковлевич Халеев. В газете "Город" была опубликована моя статья "Это надо живым…", где рассказывается об этом периоде истории нашего села.

Жизнь забурлила здесь лишь после Октябрьской революции 1917 года. В селе началась своя гражданская война. Громили богатые крестьянские дворы, уничтожали скот, убивали людей. Донеслись сюда слухи о создании артели. Первоначально артель во Львовке была немногочисленной: всё-таки побаивались люди -"Как там, в новой жизни?". Но к 1927 году артель стала уже довольно многочисленной.

Колесо истории не оставляет никого в стороне. Ни одно событие не обошло село стороной Атеистическая борьба пронеслась и по Львовке. В 1929 году по указанию правительства закрывают местную церковь, снимают колокола. Один колокол установили у конторы, и он ещё долгое время нёс свою службу. Был вестником беды или радости. Сейчас на месте церкви установлен крест. Может быть, найдутся люди, которые установят хотя бы часовенку.

О годах раскулачивания жители Львовки вспоминают неохотно. Какие здесь были кулаки? В селе стояли три мельницы: Мусатовых, Штучкиных и Куничкиных. Но бедные были крестьяне, хлеба и того вдоволь не ели. Однако приходила разнарядка, и начинался кошмар с выселением семей. Семьи Родиных, Трухачевых пережили это. А когда им удалось вернуться домой, не застали многих своих односельчан. Причиной тому был голод.

Жизнь в селе стала налаживаться, но наступил страшный 1941 год. Всё мужское население уходит на защиту Родины.

Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Из нашего небольшого села на фронт ушли, по последним данным, 111 человек. 32 земляка не вернулись с фронта, их имена занесены в Книгу Памяти.

Пять орденоносцев вернулись в село. Это Иван Васильевич Елисеев - с орденом Славы III степени, Иван Сысоевич Куничкин - с орденом Красной Звезды, Андрей Михайлович Паньшин - с орденом Красной Звезды, Василий Константинович Родин - с орденом Красной Звезды, Петр Калино-вич Халеев - с орденом Красной Звезды. У многих на груди сверкали боевые медали, просто удивляешься, как эти деревенские мужики смогли остановить и уничтожить хорошо вооруженную, захватившую огромные территории армию.

Окончание в "БП" №№149-150 от 9 октября.