Дню музыки посвящается

В одном из прославленных учебных заведений нашего города - филиале ГПОУ "Саратовский областной колледж искусств" в г. Балашове есть замечательная традиция: ежегодно к Международному дню музыки, который отмечается 1 октября, здесь приурочивают начало очередного концертного сезона. Не стал исключением в этом смысле и нынешний год.



В первый день октября в концертном зале СОКИ собрались любители музыки самых разных возрастов, социального положения, рода занятий.

Перед тем, как открыть концерт преподавателей и воспитанников филиала Саратовского колледжа искусств в Балашове, ведущая и автор концертной программы, обладатель нагрудного знака "За достижения в культуре" Е.В. Кобзева зачитала поздравительную телеграмму министра культуры Саратовской области Т.А. Гараниной. В ней Татьяна Анатольевна поздравляет всех, кто имеет отношение к музыкальному искусству, с Международным днем музыки и желает творческим коллективам, преподавателям и студентам СОКИ в г. Балашове новых творческих успехов, плодотворной деятельности.

А затем начался собственно концерт. В нем приняли участие: академический хор (рук. О.А. Морозова), оркестр народных инструментов (рук. Ю.В. Жарков), духовой оркестр (рук. А.М. Павлов), эстрадный оркестр (рук. В.В. Кузнецов), народный хор (рук. заслуженный работник культуры РФ М.В. Бесчетнова), ансамбли "Оберег", "Элегия"…

В концертной программе прозвучали известные и любимые нашими людьми произведения как зарубежных, так и отечественных авторов.

И участники концерта, и пусть немногочисленные, но преданные поклонники музыки получили огромное удовольствие.

"БП" №№149-150 от 9 октября.

