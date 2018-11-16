Прокуратурой Саратовской области объявлен ежегодный региональный конкурс на лучшие материалы в средствах массовой информации о работе органов прокуратуры

Конкурс объявлен с целью совершенствования взаимодействия органов прокуратуры Саратовской области со средствами массовой информации, объективного и всестороннего освещения деятельности прокуратуры, повышения качества подготовки теле- и радиопрограмм и публикаций в прессе, распространения положительного опыта такого взаимодействия.



В конкурсе могут принять участие журналисты федеральных, областных и районных СМИ, зарегистрированные в установленном законом порядке, представившие опубликованные материалы по проблемам деятельности органов прокуратуры.

Конкурсные работы будут оцениваться комиссией, в состав которой вошли руководители основных структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Для участия в конкурсе подается заявление индивидуально или в составе творческого коллектива, подготовившего конкурсный материал.

Представленные материалы должны содержать аннотацию, краткую справку об издании и авторе, заявление в произвольной форме с обязательным указанием Ф.И.О. автора, его места работы, занимаемой должности и контактной информации.

Видеоматериалы представляются на электронном носителе в формате DVD с записанными материалами, аудиоматериалы - на CD-ROM-носителях с указанием в расшифровке меток, даты и адресной базы эфира, печатные материалы - в отпечатанном виде с 1,5 межстрочным интервалом объемом не более 10 страниц.

К участию в конкурсе принимается не более двух материалов одного автора или творческого коллектива.

Конкурсные материалы районных и городских СМИ о деятельности органов прокуратуры представляются горрайпрокурорами в прокуратуру Саратовской области (старшему помощнику прокурора области по связям со СМИ и общественностью) после соответствующей оценки на местном уровне до 10 декабря 2018 года.

Материалы, представленные в прокуратуру области с нарушением установленных условий, не рассматриваются.

Выражаем надежду на плодотворное сотрудничество.

На вопросы, связанные с проведением конкурса, можно получить ответы по телефону прокуратуры Саратовской области 8 (8452) 49-46-50.

