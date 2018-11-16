Саратовская область присоединится к акции "Щедрый вторник"

Саратовский бизнес и общественные организации приглашают принять участие 27 ноября в реализации общественной инициативы «Щедрый вторник».

По словам организаторов, «Щедрый вторник» — акция, основная цель которой — дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела. В этот день добровольцы собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтёрские акции, флешмобы в сети Интернет.



Для присоединения к движению необходимо перейти на официальный сайт инициативы (https://www.givingtuesday.ru/) и завести личный кабинет. Регистрация открывает новые возможности: например, логотип НКО появляется на сайте в списке партнёров. Кроме того, все организации-участники видят друг друга и могут объединиться, чтобы создавать совместные проекты. Помимо размещения логотипа авторизированным пользователям доступна функция публикации анонсов о своих событиях.

За два года проведения «Щедрого вторника» к инициативе присоединилось более 1,8 тысяч ор-ганизаций из всех регионов России, которые провели три тысячи благотворительных мероприятий. В результате общих усилий объем пожертвований в дни проведения акции возрастают в среднем в два раза.

По материалам Министерства экономического развития Российской Федерации.





