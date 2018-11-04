В связи с принятием дополнительных мер по усилению внутренней безопасности и противодействия террористической и экстремистской угрозе правоохранительные органы напоминают жителям области о необходимости соблюдения бдительности и осторожности.

Так, в случае обнаружения подозрительных предметов, необходимо незамедлительно сообщить о находке в правоохранительные органы по телефонам дежурных служб ГУ МВД по Саратовской области (02) и УФСБ России по Саратовской области (тел. 37-30-90).

Нельзя приближаться, трогать, вскрывать и перемещать находку. До прибытия оперативно-следственной группы следует отойти на безопасное расстояние от обнаруженного предмета.

Стоит обращать внимание и на подозрительные транспортные средства. Ими считаются средства, номерные знаки которых кажутся «самодельными» или их передние и задние номера не совпадают. Также должен вызывать подозрение транспорт, припаркованный на длительное время на месте, не предназначенном для парковки.

Если Вы что-то заподозрили, немедленно позвоните в полицию и сообщите дежурному о подозреваемом человеке или транспортном средстве.

Телефоны доверия, по которым следует звонить:

телефон доверия Главного Управления МВД России по Саратовской области - 8(8452) 995-562;

телефон доверия УФСБ России по Саратовской области - 8(8452) 37-30-90;

телефон доверия ГУ МЧС России по Саратовской области – 8(8452) 62-99-99.

Министерство информации и печати области по материалам ГУ МВД

по Саратовской области, МЧС России по Саратовской области,

УФСБ России по Саратовской области.