Осенние каникулы у школьников области продлятся с 29 октября по 5 ноября

С 29 октября по 5 ноября в общеобразовательных организациях области пройдут осенние каникулы. В целях профилактики и предупреждения детского травматизма будет обеспеченна занятость обучающихся в каникулярное время досуговой деятельностью. Для обеспечения занятости детей будет использованы возможности школ, учреждений дополнительного образования, оздоровительных лагерей и других учреждений.

Спортивные школы, подведомственные министерству молодежной политики и спорта Саратовской области, будут работать в обычном режиме. Спортсмены будут тренироваться без перерыва на школьные каникулы. Кроме того, в эти дни будут организованы мероприятия для школьников.

29 октября в лицее «Солярис» г. Саратова пройдет региональный форум актива школьников «Вместе с Российским движением школьников», а на базе лицея-интерната № 5 ОАО РЖД г.Красный Кут – IX межрегиональная школа диалога культур «МОСТ» (межрегиональное объединение сотрудничества и творчества). Также в лицее «Солярис» Саратова 30 октября состоится I региональная метапредметная конференция школьников «Солярис».

1 ноября 7-11 классы примут участие в VI Региональном конкурсе социальных проектов «Я − лидер» на базе Лицея № 3 им. А.С. Пушкина Саратова.

1 и 2 ноября в Гимназии № 87 г. Саратова пройдет очный тур IV регионального интеллектуального марафона младших школьников «Игры разума», в котором примут участие младшие школьники из разных образовательных организаций области.

3 ноября на площадке регионального центра спортивной подготовки «Кристалл» г. Саратова на 5-й Дачной пройдет большой фестиваль спорта среди школьников области.

3 ноября в Саратове в спорткомплексе "Заря" в 11 пройдет Первенство Саратовской области по бадминтону среди юниоров и юниорок до 22 лет.

Во взаимодействии с заинтересованными ведомствами в образовательных организациях организована разъяснительная работа среди учащихся и их родителей по безопасному поведению на дорогах и в быту.

Министерство образования области, Министерство молодежной политики и спорта области.