Осенью в Алтайском крае состоится Х Всероссийский слет сельской молодежи

C 13 по 16 ноября 2018 года в Алтайском крае пройдет ежегодный Всероссийский слёт сельской молодёжи «Село: Уютное. Активное. Моё». Мероприятие направлено на презентацию и распространение передового опыта развития сельских территорий страны при непосредственном участии молодежи. В рамках Слёта проведут экспертные сессии, бизнес-семинары, эксклюзивные выставки, деловые экскурсии и обмен опытом и идеями.

К участию в Слёте приглашаются молодые главы сельских поселений, руководители общественных организаций, молодые предприниматели, фермеры, представители инициативной молодежи, специалисты по работе с молодежью.

На территории Саратовской области единую заявку от региона формирует областное министерство молодежной политики и спорта. Для участия в слёте необходимо не позднее 22 октября подать заявку по установленной форме на адрес эл.почты: SolovyevaLA@saratov.gov.ru или обратиться в администрацию муниципального района/городского округа.

Дополнительную информацию о Слёте можно получить на сайте: www.altaikdm.ru, а также по телефонам: 8-962-818-1717, (3852) 55-94-87.

Министерство информации и печати области.