В Саратовской области проходит конкурс «Добрые открытки»

Конкурс открыток «Добрые открытки» проводится в преддверии новогодних праздников.

Юные жители области в возрасте от 3 до 18 лет могут создать новогоднюю или рождественскую открытку для пожилых людей. Лучшие работы будут переданы дедушкам и бабушкам, проживающим в Саратовском доме-интернате для престарелых и инвалидов в канун Нового 2019 года.



Для того, чтобы стать участником необходимо до 30 ноября 2018 года вступить в группу «Уполномоченный по правам ребенка|Саратовская обл» (https://vk.com/detisaratov) в социальной сети «ВКонтакте»; загрузить рисунок в альбом https://vk.com/album-98178787_256180236 с указанием фамилии, имени, населенного пункта, возраста; заполнить заявку. Оригинал работы и заявку необходимо предоставить в аппарат уполномоченного по правам ребенка в области (ул. Челюскинцев, 116, каб. 5).

Работы будет оценивать жюри отдельно в каждой возрастной категории. Подведение итогов состоится 1 декабря 2018 года.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по адресу http://xn----8sbaiggv5cqiig.xn--p1ai/novosti/upolnomochennyij-obyavlyaet-novyij-konkurs!.html.

По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области