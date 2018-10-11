День дошкольного работника отметили на днях в детском саду "Юбилейный"

Концертную программу открыли сотрудники детсадов "Ивушка" и "Космос". Они исполнили песню о своем профессиональном празднике. Воспитанники детского сада "Одуванчик" также присоединились к поздравлениям: они прочитали стихотворения и подготовили для гостей танец "Лялечки". Настя Тихомирова и Кристина Чимарова из д/с "Дубравушка" исполнили песню "Вторые мамы", а воспитанники "Росинки" - танец "Шалунишки". С песней "Моя Россия" выступила Анна Николаевна Чалова из "Золотого ключика".

Далее поздравления прозвучали от начальника управления образования администрации Балашовского муниципального района В.В. Шатковской.

"Уважаемые работники дошкольных образовательных учреждений! От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. В мире очень много всяких профессий, но я считаю, что профессия дошкольного работника - особенная. Это профессия самых мудрых, профессия самых добрых людей. И остаются в ней лишь те, кто по-настоящему преданы своей работе, и кто может полюбить воспитанников дошкольных учреждений, как своих собственных детей.

Родители приводят в детский сад малышей, таких беззащитных и нуждающихся в вашей заботе, в вашей любви. Вы же дарите им ежедневно это тепло, этот прекрасный мир, в котором есть место и творчеству, и любви… Под вашим чутким руководством детишки познают этот мир, рисуют, лепят, поют песни, читают стихи…

Дорогие коллеги! Я желаю всем вам здоровья, добра, всяческого благополучия. Пусть у вас все будет дома так же хорошо и прекрасно, как вы стараетесь сделать у себя на работе!

В ваш профессиональный праздник мне бы хотелось еще пожелать не только творческих успехов вам, но и, самое главное, вашим воспитанникам. Потому что, в первую очередь, нас радуют достижения и успехи наших детей. А мы видим, какие они у нас талантливые, красивые. Большое вам спасибо за то, что вы раскрываете и развиваете эти таланты", - сказала Вера Владимировна.

За высокий профессионализм, преданность выбранному делу, личный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения грамотами управления образования администрации Балашовского муниципального района она наградила наиболее активных дошкольных работников.

Песню "Главное на свете - это наши дети!" приглашенным подарила Светлана Николаевна Мортикова из д/с "Челночок", а ансамбль "Капельки" из детского сада "Дюймовочка" исполнил песню "Дружно в садике живем".

Кроме того, педагоги из детсада "Пчелка" выступили с песней "Ты воспитатель", а Анастасия Сергеевна Мельникова из д/с "Дубравушка" спела про журавлей.

Коллектив педагогов детского сада "Юбилейный" с русским народным танцем "Возле речки, возле моста" и их коллеги из д/с "Звездочка" исполнением песни "Подари улыбку миру" завершили праздничный концерт.

"БП" №№147-148 от 4 октября 2018.