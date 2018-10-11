Мечты теперь нет...

Когда-то давно - ещё в прошлом тысячелетии - в городе Аткарске в бытность мою малолетним пацаном я вдохновенно внимал великовозрастному балбесу, тунеядцу и хулигану, который требовал, чтобы его звали Лев, но все звали его Болтун (потому что таковым он и был по своей природе) и который впаривал нам, малолетним идиотам, какой он крутой, как он "давил зону", но пел под гитару этот чувак реально неслабо ("По тундре, по широкой дороге, где мчится поезд "Воркута - Ленинград"). Так вот, именно этот самый Лев-Болтун и выдал среди иных прочих следующий афоризм: "Жизнь она такая: кому - на нары, а кому - на Канары", и я уже тогда почему-то очень не пожелал для себя первого варианта намеченной альтернативы, но со страшной силой захотел на эти самые Канары, и оное хотение пронёс через многие годы. И вот я - там, а конкретно где - на главном острове Канарского архипелага, имя которому - Тенерифе…

Год готовился, денежки копил, изучал материалы - историю с географией. Как жили-были на Тенерифе аборигены - гуанчи - высокие светловолосые люди, не знакомые с металлами, не создавшие государства - племенами жили в своих пещерах, воевали, мирились, снова воевали. Про себя они знали, что рождены вулканом Тейде (гуанчи - "люди вулкана"), и более всего ценились у тамошних мужчин топоры из обсидиана - вулканического чёрного минерала (хочу себе такой), как-то они умели их даже затачивать. Рыбу ловили с берега - потому как не то что кораблей, лодок даже у гуанчей не было, сама идея судоходства в головах отсутствовала, а когда у берегов Тенерифе появились испанцы на бригантинах и каравеллах, то свободолюбивые аборигены крыли их матом на своём аборигенском языке и швыряли в их сторону булыганы: потому что люди ведь по воде не плавают, а если кто плавает, то это же непременно демоны, которые разрушат наш привычный гуанчский мир... и не так уж они были неправы, согласитесь?

Весь пятнадцатый век испанцы их покоряли и ассимилировали... и в конце концов своего добились. Есть красивая легенда: несколько десятков последних воинов-гуанчей предпочли сигануть со скалы в океан, чтобы не стать пленниками низкорослых брюнетов, вооружённых дьявольскими палками, плюющимися огнём...

От гуанчской мифологии мало что осталось. Вот основополагающий миф: главный бог гуанчей Агишуран (в других источниках иначе) каждое утро открывает загон и выпускает пастись козу-солнце, а вечером загоняет её (его) обратно.

И ещё. В понимании гуанчей красивая девушка - толстая девушка. Если девушка не отвечала таким канонам, её заключали в пещеру и откармливали - пока она не доходила до нужной кондиции. Ибо никакое замужество девушке-задохлику на Тенерифе не светило...

Я мог бы ещё рассказать, как гуанчи бальзамировали своих покойников (покойников бальзамировали когда-то 1) египтяне, 2) инки, 3) и вот гуанчи; про ХХ век молчу, это другая история), но это будет не очень аппетитно, хотя кому-то было бы, наверное, интересно... ладно, не буду...

На Канары чартеры теперь не летают, направление прочно застолбил "Аэрофлот", что существенно подняло стоимость билетов. Но сюда люди летят серьёзные (это вам не Турция и не Египет) - бизнесмены средней руки, офисные менеджеры, чиновники, братва с золотыми цепями на шее, мальчики-мажоры со своими тёлками - цена для таких не главное, а главное - понты, ведут они себя очень прилично, даже их жёны и дети, просто удивительно, однако... при регистрации эта публика почти поголовно отказалась лететь на тринадцатом ряду. И на восьми местах ряда (борт - Эйрбас-330, широкий фюзеляж) летели: я, какая-то бабулька странного вида и бородатый афроиспанец в рваных в некоторых местах джинсах и в брендовой маечке с физиономией неведомого мне рэпера.

По прилёте кто-то отправился в города севера Тенерифе, ну а я на юг - в район Лас-Америкас, в район шикарных пляжей и отелей, выросших, как грибы, на волне курортного бума второй половины прошедшего века. Человеческий труд и коммерческий интерес превратили южное пустынное побережье острова в некое подобие земного рая - но растительность тут может существовать только при постоянном поливе, так что рай этот будет длиться столько, сколько его будет поддерживать человек. Два дерева, по моим наблюдениям, доминируют: 1) пальма с волосатым стволом и 2) дерево, похожее своей зелёной кроной на шляпу гриба. На одной из фоток они представлены рядом...

Отельчик мой бюджетный, скромная трёшечка - без кондиционера, но хотя бы с холодильником и микроволновкой. Вай-фай имеется, но сигнал слабый, можно бы поэкспериментировать в плане смены места, но я сразу на пляж. Вот оно, главное достоинство моего отеля (да и всего острова) - Его Величество Океан: в шаговой доступности самый крутой пляж Тенерифе Плайя-де-Лас-Вистас.

Все пляжи острова на карте выглядят одинаково - положите набок букву С, концы буквы - волноломы, в середине - вода, по линии "буквы" - песочек, в проспектах написано, что он жёлтый, привезли якобы из Сахары. Реально он жёлто-серый. Волна есть, но не такая запредельно крутая, как когда-то в прошлом без волноломов - "выше родного сельсовета", теперь тут купаться нормально, вода чистая, вход достаточно пологий. Пляж в прекрасном состоянии, за этим следят, идти мне до него из отеля минуты три-четыре... это дорогого стоит, а по поводу отеля вот вам нюансик, даже два: 1) пляжное полотенце выдают под депозит (10 евро), но у меня своё, так что не загрозили, 2) пульт для телевизора тоже выдают под депозит (20 евро), неслабые, однако, были тут ранее постояльцы? Из русских каналов только RТ - вещает на английском языке. А так всё сплошь немецкие, французские и американские. Есть китайский - на английском и арабский - тоже на английском с арабскими субтитрами - сомнительная политкорректность, не находите? Ну, испанские, понятное дело, забавный местный "ТВ-Канары". За неимением чего другого - смотрел, понимая с пятого на десятое... когда уставал, переключал на футбол.

Чтобы вы не подумали, что отельчик мой вообще позорный - в ванной на полочке помимо всего прочего наличествовали 1) шампунь, 2) бальзам-кондиционер и 3) гель для тела - в нормальных количествах для всего времени моего пребывания. Фен даже имел место (только я им не пользовался). А чтобы вы не подумали, что на Тенерифе всё так уж прекрасно, сообщаю: из крана течёт вода опреснённая с каким-то синтетическим запахом. Пить её нельзя, питьевую воду я притащил из супер-маркета, целый пятилитровый баллон (0,75 евро). Написано, что "из предгорий Альп". Врут, конечно. Но пить можно.

И ещё: отель "без питания". Это первый эксперимент в моих поездках и, можно сказать, эксперимент удачный. В отзывах о Тенерифе я прочитал, что многие были разочарованы "шведским столом" даже в пятизвёздочных отелях и совершенно были очарованы ассортиментом в супермаркете "Меркадона" и соотношением цена-качество в бесчисленных кафешках и тавернах острова.

Да, бывшему советскому человеку трудно удержать себя, когда он попадает в ситуацию "шведский стол". Бывшему советскому человеку невозможно тут не обжираться. А оно мне надо? Конкретная порция ограничивает неумеренный аппетит... не будем уточнять чей. Но когда бывший советский человек попадает в супермаркет, имя коему "Меркадона"... только хамона тут сортов сто... если не больше. А сыры? А рыбное разнообразие? А пиво... Цены - сказка, если сравнить с парижскими... Но если сравнить с балашовскими, то сказка умирает. Всё-таки тут Европа, хотя и недалеко от экватора...

Окончание в "БП" №№147-148 от 4 октября 2018.