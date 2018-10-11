Примите поздравления!

Дорогие учителя!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

День учителя - особенный праздник, полный добра, любви, уважения и огромной благодарности педагогам. За очень сложный труд по обучению и воспитанию детей. За постоянный творческий поиск и стремление к профессиональному росту. За искреннюю заботу и поддержку учеников на жизненном пути.

Хочу пожелать молодым специалистам образования уверенно постигать тонкости мастерства, верить в свои силы и всегда стремиться к новым победам: личным и общим.

Слова глубокой признательности - ветеранам учительского труда. Ваши преданность избранному делу, мудрость, ответственность, самоотверженность во многом определяют судьбы подрастающего поколения, а значит, и путь развития всего нашего региона.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и больших достижений!

В.В. РАДАЕВ,

губернатор Саратовской области.

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Дорогие учителя, работники образовательных учреждений, ветераны труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником -Днем учителя!

Слова искренней благодарности за нелегкий труд и душевную щедрость звучат сегодня в ваш адрес от учеников и их родителей, от тех, кто когда-то окончил школу и на всю жизнь сохранил память об удивительных людях - своих учителях. В этот день мы чествуем также преподавателей средних специальных и высших учебных учреждений, обучающих юношей и девушек основам будущей профессии.

От души желаю вам новых творческих свершений, крепкого здоровья, терпения и сил. Пусть ученики радуют вас своими успехами, а любимое дело приносит только положительные эмоции. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

И.Г. КУЗЬМИН,

председатель Саратовской областной думы.

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Уважаемые учителя,

работники и ветераны педагогического труда!

Ваша профессия многогранна, своим созидательным, творческим и благородным трудом вы закладываете прочный фундамент знаний, который помогает ученикам в повседневной жизни, в обучении и дальнейшем развитии своих талантов и способностей. Вы прививаете молодому поколению любовь к наукам, труду, воспитываете будущих граждан страны, вкладывая в них понятия чести, добра и справедливости. Во многом благодаря вам, вашим усилиям сохраняются преемственность поколений и традиции.

Учителя нашего района всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем, внедряя инновационные образовательные технологии, постоянно работают над повышением качества образования, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии.

Главный результат вашего труда - выпускники, яркие и неординарно мыслящие юные граждане своей страны. Ваш труд заслуживает искренней признательности и благодарности! Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе.

Дорогие учителя! Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего Балашовского района. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и профессиональных побед. Благополучия вам и вашим семьям!

П.М. ПЕТРАКОВ,

глава Балашовского муниципального района;

А.Г. РЫЖКОВ,

председатель Собрания депутатов Балашовского муниципального района.

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Уважаемые учителя, воспитатели, работники образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Международным днем учителя!

Вы учите молодых познанию мира, раскрываете перед ними духовные и культурные ценности человечества, воспитываете гражданина, патриота нашей великой Родины, готовите новое поколение к вступлению в непростую взрослую жизнь. Низкий поклон вам за бесценный труд и верность учительскому долгу.

От имени всех балашовцев желаю доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! Пусть каждый ваш день будет согрет улыбками детей. Пусть любовь ваших воспитанников, их уважение и благодарность всегда будут с вами!

В.И. ЯКУБОВИЧ,

глава муниципального образования город Балашов.