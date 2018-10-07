Прокурор разъясняет

"Какая уголовная ответственность предусмотрена за хищение денежных средств с банковских карт граждан?".

Отвечает помощник прокурора города, юрист 3 класса Е.Ф. Вдовенко:

- Уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковских карт граждан зависит от способа завладения ими.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", если для хищения денег виновное лицо использует обман или злоупотребление доверием, данные действия должны быть квалифицированы по статье 159.3 УК РФ (ред. от 23.04.2018 №111-ФЗ) "Мошенничество с использованием платежных карт".

В таких случаях хищение имущества осуществляется с использованием банковской карты (в том числе поддельной) путем сообщения сотруднику банка, магазина или иной организации заведомо ложных сведений о том, что она принадлежит виновному на законных основаниях, либо путем умолчания о незаконном завладении данной картой. Например, виновный может расплатиться картой в магазине, воспользовавшись технологией Pay Pass, позволяющей производить расчеты в пределах 1000 рублей без введения ПИН-кода, выдавая себя за владельца карты.

Наиболее строгим наказанием, предусмотренным частью 1 статьи 159.3 УК РФ (ред. от 23.04.2018 №111-ФЗ), является лишение свободы на срок до 3 лет. Часть 2 указанной статьи (то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину) наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового; часть 3 (совершение данного преступления лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) - лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового, а часть 4 (совершение данного преступления организованной группой либо в особо крупном размере) - лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Если признаков обмана и злоупотребления доверием не имеется, действия виновных лиц следует квалифицировать по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), введенному Федеральным законом от 23.04.2018 №111-ФЗ. В частности, к таким ситуациям можно отнести тайное хищение кошелька с находящейся в нем банковской картой и данными о ее ПИН-коде, используя который, злоумышленник снимает денежные средства владельца в банкомате.

Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наиболее строгое наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

"БП" №№145-146 от 2 октября 2018.