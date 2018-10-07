В области собрано более 3 млн тонн зерна

По данным Минсельхоза, в области собрано более трех миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 14,4 центнера с гектара. На жатве по-прежнему лидирует Балашовский район, намолотивший свыше 240 тысяч тонн зерна, здесь же зафиксирована и наивысшая урожайность - 26 центнеров с гектара.

А всего 12 районов собрали более 100 тысяч тонн каждый. Вслед за балашовцами по валовому сбору зерна идут Калининский (163 тысячи тонн) и Екатериновский (161 тысяча тонн) районы. В Заволжье в уборочной кампании лидирует Пугачевский район, на счету которого 146 тысяч тонн зерна.

В Балашовском, Романовском и Ртищевском районах продолжается уборка сахарной свеклы, валовой сбор составил 37,2 тысячи тонн, или 12% к заданию.

Овощей собрано около 170 тысяч тонн, бахчевых культур - более 15 тысяч тонн, картофеля накопано 130 тысяч тонн.

Саратовское зерно востребовано в других регионах. С начала года зерновых, масличных культур, продуктов переработки и семян отгружено свыше 2 млн тонн. В основном зерно идет на российский рынок: в Москву, Калиниградскую, Ростовскую области.

"БП" №№145-146 от 2 октября 2018.