Где вы, потомки героя? Откликнитесь!

Военный комиссариат города Балашов, Балашовского и Романовского районов разыскивает родственников солдата Семенова Петра Андреевича, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Корреспондент военно-патриотической странички "Поверка" газеты "Балашовская правда" попросил прокомментировать данную поисковую деятельность помощника начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военкомата Т.Н. Кирину.

- Сотрудник Саратовского областного военкомата А.В. Брежнев сообщил нам, что поисковики Смоленской областной общественной организации "Поисковое объединение "Долг" продолжают поиск родных и близких бойцов Красной Армии, погибших на полях сражений с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Так, ими обнаружены у деревни Б. Носовые Кармановского района Смоленской области останки советского солдата, а также противогаз, значки "Готов к труду и обороне СССР" первой и второй степеней и сапёрная лопатка. Из записки, извлечённой из солдатского медальона, стало известно имя погибшего героя: Семенов Петр Андреевич, 1904 года рождения, уроженец села Пинеровка Балашовского района Саратовской области.

В ходе розыскных работ нами установлено, что, согласно записям в алфавитном журнале призванных по мобилизации на фронт балашовцев, Семенов П.А. был отправлен из Балашова в составе команды №805 27 августа 1941 года.

Письмо ЦАМО СССР

(г. Подольск, 04.02.1982 г. №9/02 3605) Балашовскому горвоенкому Саратовской области (для Жеребцовой П.Е.) гласит, что рядовой 6-го гвардейского мотострелкового полка 3-й гвардейской мотострелковой дивизии Семенов П.А. погиб 11 августа 1942 года и похоронен у д. Б. Носовые Кармановского района Смоленской области. В графе "адрес родственников" значится: жена - Семенова Пелагея Евдокимовна.

А в письме военного комиссара Романовского района подполковника Пташко (25.05.1957 года №347) в адрес Отдела по персональному учёту потерь сержан-

тов и солдат Советской армии

(г. Москва, на №73339 от 06.05.1957 года) читаем: "Высылаю подтверждение призыва Семенова Петра Андреевича из Балашовского объединенного городского военного комиссариата. Одновременно сообщаю, что жена Семёнова П.А. - Семенова Акулина Алексеевна, проживает с. Большой Карай Романовского района Балашовской области".

А вот другое письмо ЦАМО СССР №9/460317 от 19.04.1982 года Балашовскому горвоенкому (на №4/554 от 24.03.1982 г.): "По документам учёта безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской армии, что находясь на фронте Великой Отечественной войны, рядовой Семенов Петр Андреевич, 1904 года рождения, уроженец Балашовской области Романовского района с. Б-Карай призван в Советскую армию Балашовским ГВК, пропал без вести в декабре 1941 года. В графе "адрес родственников" записано Семенова Анастасия Алексеевна проживала по месту рождения учтённого".

Парадокс, да и только.

Хочется верить, что истина всё же будет установлена. Как следует из анкеты начальника отдела ВКСО по городу Гагарин и Гагаринскому району А. Бокова, останки гвардии красноармейца Семенова Петра Андреевича были захоронены в братской могиле юго-западнее деревни Б. Носовые Кармановского района Смоленской области. В 2012 году останки перезахоронены в братское воинское захоронение 3-12, в 1,5 км от деревни Петушки. В списках 138 солдат наш земляк Семенов П.А. записан под №128.

В Книге Памяти Саратовской области том 3, страница 197 читаем: "Семенов Петр Андреевич, 1904 г.р., с. Пинеровка. Гв. красноармеец 6-го гв. МСП 3-й гв. МСД. Погиб в бою 11 августа 1942 года. Похоронен в Смоленской области".

Просим родных и близких откликнуться. Обращаться в военкомат по адресу: г. Балашов, ул. Володарского, 25 к Татьяне Николаевне Кириной. Телефон 4-12-33.

"БП" №№145-146 от 2 октября 2018.