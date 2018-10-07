Спортивный город Балашов

Как известно, 22 сентября отмечались 238-я годовщина Балашова и 90-летие Балашовского района. Причем значительную часть программы торжеств составляли самые разнообразные спортивные мероприятия. По сути дела, в рамках этого празднования у нас прошла импровизированная спартакиада.

Поехали!

Так, стартовал День города с традиционного велопробега. В то сентябрьское утро на пересечении улиц К. Маркса и Рабочей собрались многие местные любители велосипедных прогулок. Среди них были преподаватели и студенты БИ СГУ, балашовские педагоги, представители админи-страции района, местных спортивных школ, совсем юные ребятишки, которые ещё даже в школу не пошли. На дистанцию оздоровительной акции отправились и семейные коллективы...

Перед стартом поклонников ЗОЖ от всей души поздравил глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков. Павел Михайлович, в частности, сказал: "Дорогие друзья, праздничные мероприятия в честь Дня города мы начинаем именно велопробегом, акцией, посвященной здоровому образу жизни. Есть среди вас и представители "мудрого" возраста, и совсем юные поклонники здорового образа жизни. Наш велопробег оздоровительный, поэтому главное - ехать с удовольствием, набираться сил и позитивных эмоций. Хотел бы вас поздравить с замечательным праздником и пожелать быть здоровыми, умными и красивыми!".

К напутственным словам главы района присоединился и участник велопробега, заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма С.П. Голов, который подчеркнул, что подобная акция популяризирует не только велоспорт, но и в целом спортивное движение Балашовского района.

Ну, а затем прозвучал выстрел стартового пистолета, и веселая, шумная компания любителей велоспорта бодро рванула вперед. Маршрут велопробега по традиции пролегал по улице К.Маркса до автовокзала и обратно и занял у участников акции где-то пятнадцать - двадцать минут. Конечно, всё это выглядело эффектно, колоритно и жизнеутверждающе. Кто-то ехал с флагом России, кто-то полностью экипированным в современную спортивную форму велогонщика. Да и велосипеды были весьма разнообразными: от традиционных спортивных моделей до совсем уж новомодных "вездеходов", с такими широкими-широкими колесами… Однако прошло всего несколько минут. И вот уже на горизонте появились проблесковые маячки машин ГИБДД, а за ними - бойкий пелетон балашовских велосипедистов.

Как и положено, после финиша были отмечены самый пожилой и самый юный участники оздоровительной акции. Так, самым мудрым и опытным велосипедистом нынешнего велопробега оказался заместитель директора БИ СГУ по АХЧ Г.Е. Костырев, а самый юный участник Алексей Комаров родился в… 2016 году. Что и говорить, рекорд! В свою очередь, представители спонсора мероприятия фитнес-центра "Фантастика" вручили каждому велосипедисту сертификат участника велопробега.

"Очень символично, что День города открыло такое замечательное мероприятие, - поделилась с корреспондентом "Балашовской правды" методист управления образования администрации БМР Е.Г. Чеботарева, проехавшая по праздничной трассе вместе со своим сыном Матвеем. - Более того, сегодня утром стоит отличная солнечная, теплая погода, а потому на маршруте велопробега его участники получили самые позитивные эмоции и прекрасное настроение!".

Также приобщил своего маленького сына Сергея к оздоровительному процессу и олимпийский факелоносец, волонтер чемпионата мира по футболу-2018 А.В. Попов (преподаватель БИ СГУ), который отметил, что ЗОЖ - это базис для счастливой жизни. "Кто дружит с физическими нагрузками, тот живет полноценной, активной жизнью. Поэтому надеюсь на следующий год приобщить к подобным акциям и свою жену, и младшую дочку!".

А вот учитель физкультуры СОШ №9 Елизавета Комарова, кстати, мама самого юного участника велопробега, посоветовала тем, кто целыми днями лежит на диване с пультом от телевизора, обязательно делать утром зарядку и выбираться на природу, а также в спортзал.

"Всем, кто думает о своей жизни, о своей карьере, надо обязательно вести здоровый образ жизни, дружить с физическими, умственными нагрузками, - отметил Г.Е. Костырев. - И очень символично, что буквально накануне Дня города и этого велопробега стартовала эстафета огня Всемирной зимней универсиады-2019 в Красноярске. Ведь в БИ СГУ придают особое значение развитию студенческого спорта".

В свою очередь, высокий уровень организации и безопасности оздоровительного велопробега отметил волонтер прошлогоднего Тура Кубка чемпионата мира по футболу Андрей Добрынин. По его словам, всё прошло без травм, без столкновений и аварий. А впервые принимавшая участие в подобного рода акции Ирина Бреева обратила внимание на грамотное, качественное построение маршрута вело-пробега, который пролегал по довольно ровной автотрассе, что для Балашова весьма актуально.

Окончание в "БП" №№145-146 от 2 октября 2018.