О компенсации расходов по уплате взноса на капремонт

С 1 января 2019 года субъекты РФ получат право распространять компенсацию расходов по уплате взноса на капремонт на новые категории граждан. Более подробно об этом можно узнать из Федерального закона от 29.07.2018 г. №226-ФЗ "О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации".

Так, законом субъекта РФ может быть предусмотрено распространение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том числе и на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и/или неработающих инвалидов I и II группы (в размере 50 и 100 процентов соответственно).

Субъекты РФ вправе осуществлять собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения и до принятия федеральных законов. После принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев.

Однако вышеуказанным Федеральным законом предоставлено право расширить перечень категорий льготополучателей данной меры социальной поддержки.

В случае принятия соответствующего регионального нормативного правового акта расходы на эти компенсации будут субсидироваться из федерального бюджета.

Е.Ф. ВДОВЕНКО, помощник прокурора города, юрист 3 класса.

"БП" №№145-146 от 2 октября 2018.