Врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области проведет прямую линию

26 сентября 2018 года с 10:00 до 11:00 Врио начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Александр Григорьевич Фатов проведет прямую линию с гражданами. Любой житель области может позвонить по телефону 8 (8452) 24-40-99 и задать вопрос. Александр Григорьевич ответит на вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения, контроля за содержанием улично-дорожной сети, государственных услуг, представляемых гражданам по линии ГИБДД.

Госавтоинспекция Саратовской области.