Главная
Пятница, 28 сентября 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области проведет прямую линию

26 сентября 2018 года с 10:00 до 11:00 Врио начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Александр Григорьевич Фатов проведет прямую линию с гражданами. Любой житель области может позвонить по телефону 8 (8452) 24-40-99 и задать вопрос. Александр Григорьевич ответит на вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения, контроля за содержанием улично-дорожной сети, государственных услуг, представляемых гражданам по линии ГИБДД.

Госавтоинспекция Саратовской области.