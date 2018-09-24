"Генеральная уборка"

Так называется специальная акция по санитарной очистке и благоустройству территории города и района, стартовавшая на прошлой неделе.

В рамках этой акции местные коммунальные службы вместе с представителями общественности приводят в порядок улицы, скверы, другие общественные территории. Одной из главных задач акции является ликвидация несанкционированных свалок. В минувший четверг проводились масштабные работы на месте несанкционированных свалок в районе так называемого Ерминихинского оврага. Об этом корреспонденту "Балашовской правды" рассказал консультант МКУ "Управление по строительству, ЖКХ, архитектуре и градостроительству БМР" Вадим Аверьянов.

"Жители близлежащих домов и не только организовали здесь несанкционированную свалку, которая препятствует движению транспортных средств. По Ерминихинскому оврагу также текут сточные воды. Вместе с мусором все это попадает в реку Хопёр. Сегодня здесь задействовано более 20 человек из различных коммунальных служб города и района. Из техники - четыре "КамАЗа", два погрузчика, один экскаватор и другой автотранспорт", - сообщил сотрудник коммунальной службы.

Участники акции пообщались с местным населением на тему сложившейся критической ситуации. В свою очередь, жители рассказали, что они тут ни при чем - мусорят вовсе не они, а некие приезжающие "сторонние лица" на "КамАЗах". Водители грузовиков самовольно выгружают много-тонные бытовые отходы и строительный мусор в овраг, загрязняя тем самым экологию микрорайона "Козловка". Ответственность на себя живущие у свалки брать не хотят.

"Но если наблюдать окрестности всего оврага, то мы можем видеть, что захламление идет с территорий частных домовладений. Туда никакие сторонние люди проникнуть не могут. Выбросить этот мусор с частной территории приезжие не смогут. Собственникам этих домов ранее были выданы предписания от сотрудников районной администрации об устранении данных свалок. Если мусор хозяева не уберут, то мы будем привлекать административную комиссию и сотрудников правоохранительных органов", - предупредил Вадим Аверьянов.

Он добавил, что если кто-то из балашовцев станет свидетелем незаконного сброса различных отходов в овраг, очевидец экологического правонарушения может записать номер автомобиля злоумышленника, сфотографировать его или снять противоправные действия на видео, а материалы позже передать в управление ЖКХ либо в полицию.

"Несмотря на то, что мусорные баки находятся совсем близко, жители привыкли весь мусор сбрасывать именно в овраг. "Мехуборка" каждый день вывозит накопившийся мусор из этих баков. Зачем люди устраивают у себя под окнами свалку, непонятно", - подытожил специалист.

"БП" №№139-140 от 20 сентября 2018.