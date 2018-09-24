10 лет - «полет» нормальный!

С каждым днём сентябрь - "бродяга" всё быстрее и настойчивее набирает свойственную нынешнему времени года "скорость". Осенние вечера становятся темнее и прохладнее. А потому невольно хочется обратить свой взор туда, где было и тепло, и светло - к только-только минувшему лету. Тем более, что заключительные летние мгновения в Балашовском районе завершились по традиции в молодежном стиле, весело и красиво. Ведь именно на излёте августа на прихоперской земле, на территории детского оздоровительного лагеря "Колос", в очередной раз состоялся традиционный слёт молодых активистов - молодёжный образовательный форум "Хопёр - 2018".

"На заре голоса зовут меня…"

На сей раз молодёжный форум получился, своего рода, знаковым, историческим. Здесь подводились определенные итоги, намечались перспективы на будущее. Дело в том, что это был уже десятый подобный сбор активной молодёжи не только Балашовского района, но и других муниципальных образований Саратовской области, а также соседних регионов России.

"Хопер - 2018" позвал "под свои знамена" 220 участников (в возрасте от 16 до 30 лет) и 30 организаторов, экспертов молодежного форума из самых разных уголков нашей страны. В работе молодёжного образовательного форума принимали участие молодые люди более чем из 20 районов Саратовской области. На прихоперской земле успешно включились в учебно-творческий процесс ребята из Ульяновской, Волгоградской, Пензенской и других областей России. Сюда "на огонек" приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга…

Организаторами столь крупного молодёжного мероприятия в 2018 году выступили администрация Балашовского муниципального района, Министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области, Молодежная общественная организация "Молоды", "Российский союз молодёжи", Балашовский штаб ВОО "Молодая гвардия "Единой России", Фонд поддержки молодёжных инициатив "Держава", Балашовский филиал регионального центра "Молодёжь плюс", региональное отделении "Российского движения школьников", региональное отделение общественного движения "Волонтеры Победы", АНО "Центр "Открытый диалог", депутат Саратовской областной думы С.Б. Суровов.

Всего в рамках форума "Хопер - 2018" работали восемь направлений деятельности: "Политика" и "Технология добра" (волонтёрское направление), "Российский союз молодёжи" и "Волонтеры Победы", "Молодёжь и казачество", "Медиасмена", "Молодёжь и православие". Впервые присоединилось к общему процессу "Российское движение школьников". И надо заметить, результаты деятельности всех направлений оказались очень даже жизнеутверждающими.

Ведь, как показывает многолетний опыт, ребята, которые проходят школу молодёжного форума, становятся не только активными людьми, добивающимися весомых достижений в учебе и работе, но и обретают отменные социальные навыки, необходимые для успешной жизни в условиях современной реальности. Кому-то из молодых людей форум позволяет решить занимающие их проблемы общеполитического характера, кому-то научиться создавать социально значимые проекты, а иным даёт возможность определиться с выбором своей дальнейшей профессиональной карьеры.

Да и вообще каждый, кто за десять лет оказывался на территории детского оздоровительного лагеря "Колос" в дни форума, просто не мог не обратить внимание на особый антураж, позитивное настроение, творческий поиск, которые свойственны именно таким молодёжным мероприятиям. Не стал исключением в этом плане и 2018 год…

"Хопер" встречает друзей

Как и положено, юбилейный форум "Хопер - 2018" стартовал с торжественной церемонии открытия, куда специально прибыли глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков, глава МО город Балашов В.И. Якубович, заместитель главы БМР по социальным вопросам, идейный вдохновитель и организатор молодёжных образовательных форумов на прихоперской земле с многолетним стажем О.А. Дубовенко, директор форума "Хопер - 2018" О.А. Комочкова.

Официальные лица от всей души поприветствовали молодых людей. Отметили, что за 10 лет форум "Хопер" стал определенным брендом Балашовского района. Растет география форума, преумножается количество его участников. Вместе с тем, они пожелали молодым людям провести эти дни с пользой, найти новых друзей, обогатиться интересными идеями, а также создать новые проекты, которые должны быть полезными и креативными.

Также перед участниками молодёжного действа выступили Благочинный Балашовского округа, протоиерей Анатолий Орлов, атаман окружного казачьего общества Саратовской области А.В. Фетисов и товарищ атамана И.М. Третьяков. Кроме того, были представлены руководители всех направлений: Д. Власов (направление "Политика"), С. Авдонин ("РСМ"), Ю. Пастухова ("Волонтеры Победы"), А. Попов ("Казачество"), С. Елисеева ("Медиасмена"), Т. Котлячкова ("РДШ"), О. Полякова ("Технология добра"). В свою очередь, ребята из танцевального коллектива "Флэш-денс" и исполнительница Анастасия Васильева подарили участникам форума свои творческие номера.

А затем начались трудовые будни юбилейного молодёжного образовательного форума "Хопёр - 2018", предполагавшие интересные лекции, встречи, тренинги, мастер-классы. К примеру, сразу после церемонии открытия состоялась встреча молодых политиков с главой Балашовского муниципального района П.М. Петраковым и главой МО город Балашов В.И. Якубовичем.

Время первых

Встреча участников направлений "Политика" и "Российский союз молодёжи" с руководителями района и города проходила в импровизированном шатре и получилась довольно откровенной, информативно насыщенной. Так, Павел Михайлович ознакомил гостей форума с экономическим, культурным потенциалом, с демографической ситуацией и историей Балашовского района, которому в нынешнем году исполняется 90 лет. Глава БМР подчеркнул, что в нашем районе особое внимание уделяется сфере образования, на которое идёт значительная часть бюджета муниципального района.

"На территории Балашовского района существуют два крупных вуза (БИ СГУ и филиал КВВАУЛ), действуют 39 школ, имеется 29 детских дошкольных учреждений. Успешно работает Центр дополнительного образования "Созвездие", который посещают, в общей сложности, порядка двух с половиной тысяч детей и подростков. У нас действуют две спортивные школы, в которых занимаются спортом более двух тысяч юных поклонников ЗОЖ. Имеется также две школы искусств, в которых приобщаются к культуре более двух тысяч ребятишек. Поэтому я считаю, что на территории района созданы все условия для всестороннего развития детей и подростков", - сказал П.М. Петраков.

Павел Михайлович Петраков рассказал и том, как сам пришел в политическую сферу, хотя считает себя больше хозяйственником, нежели политиком. Как оказалось, всё начиналось в студенческие годы, когда будущий глава Балашовского муниципального района возглавлял комсомольскую организацию автомеханического факультета Саратовского политехнического института, в которую входило... более 3000 студентов. С конца 1980-х он стал заниматься политикой более серьезно. Кроме того, он работал в ряде автопредприятий Балашова, руководил ОАО "ЖБК-8", несколько лет возглавлял миграционную службу Саратовской области, а также Федеральную службу занятости Саратовской области. А вот на вопрос участников встречи о том, как молодому человеку стать политиком, Павел Михайлович подчеркнул, что для начала ему логично было бы получить базовое высшее образование. И в случае, если в дальнейшем молодой человек проявит себя, продемонстрирует хорошие организаторские способности, то ему можно будет задуматься и над политическими перспективами.

В свою очередь, В.И. Якубович в политике относительно не так долго - с 2005 года. Сейчас он является главой муниципального образования город Балашов. А потому Владимир Иванович главный акцент в своем выступлении сделал на особенностях жизнедеятельности города, на проблематике функционирования его налоговой системы. В частности, основными налогами для МО город Балашов являются НДФЛ, а также земельный и имущественный налоги с физических лиц. При этом городской бюджет распределяется, в основном, по структуре благоустройства, ЖКХ, дорожной деятельности (на содержание автомобильных дорог, тротуаров) и отчасти на социальную сферу… Интересно также, что в начале встречи В.И. Якубович задал молодым людям вопрос о том, почему они идут в политику. Однако ответа на этот вопрос так и не получил.

Окончание в "БП" №№139-140 от 20 сентября 2018.