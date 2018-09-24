Всемирный фестиваль уличного кино в Балашове

Летом 2018 года во многих городах России стартовал V Всемирный фестиваль уличного кино - ежегодный зрительский смотр короткометражных фильмов, снятых молодыми, талантливыми режиссерами.

22 сентября фестивальная эстафета доберется и до Балашова. Мероприятие стартует в 19 часов 30 минут на летней эстраде парка им. Куйбышева. Оно пройдет в рамках Дня города, дополнив традиционную культурную программу. Никаких билетов! Только лучший короткий метр и ваш голос! Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком или светом своего мобильного телефона.

Ждем всех 22 сентября в 19.30 на летней эстраде парка им. Куйбышева на празднике кино!

Балашовский киновидеоцентр.

"БП" №№137-138 от 18 сентября 2018.