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Понедельник, 24 сентября 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Всемирный фестиваль уличного кино в Балашове

Летом 2018 года  во многих городах России стартовал V Всемирный фестиваль уличного кино - ежегодный зрительский смотр короткометражных фильмов, снятых молодыми, талантливыми режиссерами.

22 сентября  фестивальная эстафета  доберется и до Балашова. Мероприятие стартует в 19 часов 30 минут  на летней эстраде  парка им. Куйбышева. Оно пройдет в рамках Дня города, дополнив традиционную культурную программу. Никаких билетов! Только лучший  короткий метр и ваш голос! Каждый желающий сможет принять участие  в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком или светом своего мобильного телефона.
Ждем всех 22 сентября  в 19.30 на летней эстраде парка им. Куйбышева на празднике кино!

Балашовский киновидеоцентр.

"БП" №№137-138 от 18 сентября 2018.