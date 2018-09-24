Вниманию руководителей организаций в сфере строительства

31 октября 2018 г. вступает в силу приказ Минтруда России от 31.05.2018 г. № ЗЗ6н "О внесении изменений в Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. № ЗЗ6н".

Уточнены требования к охране и безопасности труда работников, участвующих в проведении процессов и работ, связанных со строительным производством.

Приказом, помимо прочего, уточняются:

- обязанности работодателя в отношении работников, занятых на рабочих местах с вредными (опасными) условиями труда, определенными по результатам СОУТ;

- требования к организационно-технологической документации на строительное производство;

- особенности охраны труда в отношении работников, производящих работы с использованием асбеста;

- обязанности работодателя по подготовке строительных площадок, участков строительного производства для обеспечения безопасного производства работ;

- требования к строительным площадкам и их схемам;

- комплекс мер по снижению вредного воздействия на работников вибрации и пыли;

- меры безопасности при уборке стружки, обрезков, пыли и грязи с оборудования или механизмов;

- меры безопасности при установке и снятии средств коллективной защиты;

- специальные меры безопасности при производстве отдельных видов работ.

Внимание! В соответствии с п. 2.1.6 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29, при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

Администрация БМР.

"БП" №137-138 от 18 сентября 2018.