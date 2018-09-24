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Понедельник, 24 сентября 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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К сведению балашовцев

ГКУ СО "Управление социальной поддержки населения Балашовского района" сообщает о том, что  в учреждении можно получить бесплатные  путевки  для отдыха и лечения детей от 7 до 17 лет в АО "Санаторий Пады". Заезд в санаторий со 2.10.2018 года  и с 24.10.2018 года.

Для получения путевки заявителю необходимо предоставить  в управление следующие документы:
- копия паспорта одного из родителей;
- копия свидетельства о рождении (либо паспорта)  ребенка;
- справка от врача  формы 070-У;
- справка о составе семьи, в случае, если у ребенка нет паспорта.
Путевка выдается бесплатно. За справками обращаться по адресу: г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 16А, каб. № 12, тел. 3-21-79.

Ю.В. Сапрыкина, директор ГКУ СО "Управление социальной поддержки населения Балашовского района".

"БП" №№137-138 от 18 сентября 2018.