К сведению балашовцев

ГКУ СО "Управление социальной поддержки населения Балашовского района" сообщает о том, что в учреждении можно получить бесплатные путевки для отдыха и лечения детей от 7 до 17 лет в АО "Санаторий Пады". Заезд в санаторий со 2.10.2018 года и с 24.10.2018 года.

Для получения путевки заявителю необходимо предоставить в управление следующие документы:

- копия паспорта одного из родителей;

- копия свидетельства о рождении (либо паспорта) ребенка;

- справка от врача формы 070-У;

- справка о составе семьи, в случае, если у ребенка нет паспорта.

Путевка выдается бесплатно. За справками обращаться по адресу: г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 16А, каб. № 12, тел. 3-21-79.

Ю.В. Сапрыкина, директор ГКУ СО "Управление социальной поддержки населения Балашовского района".

"БП" №№137-138 от 18 сентября 2018.