Чтобы не отравиться грибами

С начала 2018 года в Саратовской области три человека отравились дикорастущими грибами. Об этом сообщает ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По информации агентства, речь идёт о мужчине 37 лет и двух женщинах в возрасте 31 и 64 лет. Инциденты были зафиксированы в областном центре и Балашовском районе. При этом два случая пришлись на зиму и один - на лето.

По словам начальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Саратовской области Елены Никоновой, чтобы уберечься от отравления грибами, достаточно просто соблюдать основные правила безопасности.

"Не нужно собирать грибы вдоль автодорог, класть их в полиэтиленовые пакеты, категорически нельзя покупать грибы и домашние консервы с рук на стихийных рынках. Главная же проблема заключается в том, что многие люди, которые отправляются на "грибную охоту", зачастую срывают бледную поганку, ошибочно принимая её за съедобный гриб. Однако употребление в пищу даже маленького кусочка поганки может привести, как минимум, к серьёзному отравлению, а как максимум - к смерти. Если после того, как вы поели грибы, вам стало плохо, то необходимо срочно обращаться к медикам. Если совсем тяжело - вызывать "скорую", если состояние позволяет - идти в поликлинику", - рассказала Никонова.

Также собеседница наших саратовских коллег сказала, что самым тяжёлым для Роспотребнадзора стал 2011 год, когда 11 жителей области умерли из-за того, что поели поганок. "Этот год был урожайным на грибы. Люди активно посещали леса. Помимо этого, от грибов тогда пострадали 106 человек", - сообщила специалист.

"БП" №№135-136 от 13 сентября 2018.