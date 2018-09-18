Домашняя победа "Хопра"

2 сентября на стадионе "Олимп" состоялась очередная игра футбольного клуба "Хопёр" в рамках чемпионата Саратовской области. На этот раз балашовцы принимали гостей из Саратова - команду "ДЮСШОР-14". Матч проходил в нелёгких условиях - днём под палящим солнцем.

Уже на 7-й минуте матча атака балашовской команды привела к быстрому голу. Атакующий полузащитник Алексей Белоусов вывел капитана "Хопра" Олега Сатова один на один с саратовским вратарём. Не помог защитник гостей, который лишь проводил взглядом летящий в их ворота мяч. Балашовцы повели в счёте. На 33-й минуте футболисты "ДЮСШОР-14" провели контратаку, завершившуюся красивым голом уже в наши ворота. Нападающий гостей после передачи одноклубника, перекинув мяч через вратаря Андрея Кизьякова, сравнял счет.

Матч продолжился с центра поля. Меньше минуты понадобилось полузащитнику Олегу Сатову, чтобы оформить дубль. Получив пас от полузащитника своей команды, капитан балашовцев переиграл сразу двух оппонентов - голкипера и защитника спортшколы, забив красивый гол. Счет стал 2:1. На 41-й минуте ошибается оборона гостей. При попытке вынести мяч из своей штрафной саратовский футболист попал в нашего атакующего полузащитника Алексея Белоусова. Тот перехватил спортивный снаряд и вышел один на один с вратарём. Не помог и защитник гостей."Хопёр" повёл уже со счётом 3:1. В первом тайме забитых голов зрители больше не увидели.

На 12-й минуте второго тайма после навеса в штрафную балашовской команды ошибается оборона "Хопра". Отразив летящий в его ворота мяч кулаками, голкипер Андрей Кизьяков не успевает вернуться на своё место. Саратовцы воспользовались этим моментом и сделали счет - 3:2. Ответили на этот гол наши футболисты на 28-й минуте второго тайма матча. Атаку начал полузащитник балашовцев Валерий Колотовкин. Из центра поля он сделал навес в штрафную соперника, в которой оказались сразу три его одноклубника. После нескольких пасов один из игроков "Хопра" решился ударить по воротам, но попал во вратаря. Мяч снова отскочил к нашим футболистам и вскоре оказался у полузащитника Дениса Курылёва, который пробил уже по практически пустым воротам. До финального свистка судьи счёт уже не изменился. Таким образом, копилка наших футболистов пополнилась на три очка.

"Очень тяжёлые погодные условия, очень жарко было. Далеко не все смогли принять участие в матче по тем или иным причинам, испытывали дефицит игроков. Но ребята показали свой характер, что было довольно непросто. Хотел бы поблагодарить зрителей, которые пришли на стадион. Небольшое количество, но тем не менее… Надеюсь, на оставшиеся пять следующих домашних матчей придёт больше зрителей поддержать нашу команду, ну а мы уж своей игрой постараемся порадовать наших болельщиков.

В турнирной таблице мы пока идём на первом месте. Но у нас большое количество матчей сыграно, большой разбег с другими командами. У некоторых соперников игр гораздо меньше было. Первая тройка далеко оторвалась от остальных. Ни одного матча мы не проиграли в этом году. Сейчас задача стоит победить во всех оставшихся играх. Ждём всех на наши домашние матчи!" - рассказал корреспонденту "Балашовской правды" главный тренер футбольного клуба "Хопёр" Александр Сатов.

"БП" №№135-136 от 13 сентября 2018.