"АТП-2005" - чемпион!

В Балашове завершился очередной чемпионат района по футболу.

По итогам соревнований места распределились следующим образом. 6-ое место, не набрав ни одного очка, заняла команда "Мелик". На 5-ом месте оказалась "Спортшкола" под руководством футболиста "Хопра" Олега Сатова. Она сумела дважды выиграть у команды "Мелик" и один раз обыграть "Карьер". 4-ое место досталось "Карьеру". "Бронзу" завоевала команда "Мельница". Серебряные медали достались "Миру шин". В прошлом году эта команда под руководством Олега Долгова была третьей. Победили же футболисты "АТП-2005". Они потеряли всего 3 очка в чемпионате и заняли первую строчку турнира на таблице.

Лучшим вратарём был признан Сергей Цыплаков из "Мира шин", а лучшим бомбардиром - Алексей Белоусов из "АТП-2005". Лучший защитник - Александр Кулаков из команды "Мельница". Организаторы также отметили лучшего игрока чемпионата: титул достался Валерию Лутцеву из "Спортшколы".

По окончании турнира заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации Балашовского муниципального района Сергей Голов наградил призёров и лучших игроков медалями, кубками и грамотами. Награды были предоставлены подведомственным ему управлением.

Главным судьей соревнований был Анатолий Кандауров.

"Хочется выразить слова благодарности работникам службы "скорой помощи", которые обслуживали весь чемпионат", - отметил в завершение Сергей Голов.

"БП" №№135-136 от 13 сентября 2018.