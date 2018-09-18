Казачьего полку прибыло

4 сентября в детском саду "Золотой ключик" состоялось традиционное посвящение его воспитанников в казачата. Торжественную церемонию провел атаман Балашовского станичного казачьего общества войсковой старшина Н.М. Подкорытов.

- Традиция зародилась еще несколько лет назад и все это время благополучно развивается, - рассказал в беседе с корреспондентом "БП" атаман Н.М. Подкорытов. - Сегодня у нас в казачата посвящаются 40 детей, из них 26 мальчиков получат картузы (форменные фуражки, - прим автора). Мы стараемся это делать в старших группах. После выпуска из детского сада эти детишки приходят, как правило, в МОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина, где организованы кадетские классы. Таким образом обеспечивается определенная преемственность. К слову сказать, многие из кадетов 9-й школы решают связать свою жизнь с армией, поступают в военные вузы...

Поздравить малышей со столь знаменательным в их юной жизни событием пришли многочисленные гости: глава МО город Балашов В.И. Якубович, начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединениями и некоммерческими организациями министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области А.И. Гранков, начальник методиче-ского отдела управления образования райадминистрации Е.Н. Прохвостова, священник Балашовской епархии Артемий Вестимов…

Каждый из них, напутствуя юных казачат, говорил о том, что они должны быть достойными продолжателями славных казачьих традиций, расти смелыми, любознательными, любить свой родной край и, как и подобает настоящему казаку, всегда быть готовыми встать на защиту своей Родины, веры, семьи.

Заведующая детским садом "Золотой ключик"

Е. Андрианова также поздравила малышей, отметив, что детсад "Золотой ключик" уже много лет сотрудничает с Балашовским станичным казачьим обществом и МОУ СОШ №9.

Она поблагодарила родителей за помощь детскому саду и вручила главе города В.И. Якубовичу, директору МОУ СОШ №9 А.Г. Рыжкову и атаману Балашовского станичного казачьего общества Н.М. Подкорытову благодарственные письма.

"Старину мы уважаем,/Старину мы бережем,/О любимом нашем крае/Песни звонкие поем!", - произнес будущий атаман своей казачьей группы Матвей Гусев. Танец "Бравый атаман" в исполнении воспитанников "Золотого ключика" открыл концертно-игровую программу.

"Господин атаман, позволь слово молвить! - обратился к войсковому старшине Н.М. Подкорытову один из малышей. - Прими от нас, казачат, прошение".

"Господин атаман! Просим Вас провести смотрины хлопцев и девчат "Золотого ключика", да посвятить нас в казачата. Хотим мы, как отцы и деды наши, защитниками и хранителями земли русской быть! - озвучил содержание документа атаман и обратился с вопросом к собравшимся: "Любо, казаки?".

Ответом ему стало дружное: "Любо!".

Николай Михайлович попросил воспитанников детсада показать всем, на что они способны.

В игровой форме дети состязались между собой в перетягивании каната и других спортивных конкурсах.

Вердикт присутствующих был однозначным: "Батька-атаман, веди их под своё атаманское крыло!".

"Первое дело для казака - беречь свою землю! Честь и доброе имя казака дороже жизни. Казаки все равны в правах. Каждый казак должен стать атаманом…", - напутствовал притихших малышей атаман.

Но, прежде чем дать благословление и вручить заветный картуз, батька-атаман привел дошколят к своеобразной казачьей присяге. Воспитанники детского сада старательно повторяли за своим атаманом слова казачьей клятвы. После чего получили долгожданные картузы, а двоим из них вручили казачьи кубанки - отличительный знак атаманов.

Перед ребятами с музыкальными номерами выступили педагоги "Золотого ключика" и священнослужители Балашовской епархии.

Завершился же праздник, как и заведено у казаков, совместной трапезой.

"БП" №№135-136 от 13 сентября 2018.