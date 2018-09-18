"Новое содержание образования - путь к высокому качеству и доступности"

Так была обозначена тема традиционного августовского совещания работников образования Балашовского муниципального района, которое состоялось накануне начала нового учебного года в зале МУК "Центр культуры Балашовского района".

В работе совещания приняли участие глава БМР П.М. Петраков, председатель Собрания депутатов Балашовского муниципального района А.Г. Рыжков, глава МО город Балашов В.И. Якубович, заместитель председателя Саратовского областного отделения общественной организации "Педагогическое общество России", председатель комиссии по развитию образования, науке и инновациям Общественной палаты Саратовской области С.И. Цикунов, заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам О.А. Дубовенко, начальник управления образования администрации БМР В.В. Шатковская.

С приветственным словом к балашовским педагогам обратился советник председателя Государственной Думы России по международным вопросам и гуманитарным проектам Е.А. Примаков.

Евгений Александрович признался, что для него и для его семьи День знаний - это почти семейный праздник, ведь его мама учительница, поэтому проблемы учительства, школы и образования вообще ему довольно хорошо знакомы.

- Образование - это не сфера услуг, а скорее своеобразная миссия, - убежден Е.А. Примаков (зал эти слова встретил дружными аплодисментами). - Именно педагоги, учителя запускают наших детей в жизнь со всеми ее сложностями, проблемами и противоречиями. Школа - это то, с чего все начинается. Во многом именно от учителей зависит, как и кем вырастут, в конечном счете, наши дети. И в этом смысле вы, уважаемые друзья, выполняете, конечно, очень ответственную миссию. И спасибо вам огромное за это. Ну, а власть, разумеется, должна всемерно помогать и поддерживать учителей, школы, образование в целом. Ведь без внимания и поддержки власти всех ее уровней, начиная от муниципалитета и заканчивая федерацией, образование не выживет. А без образования не выживет вся страна…

Участников августовского педсовещания также поприветствовал глава БМР П.М. Петраков. Павел Михайлович подчеркнул, что в Балашовском районе сегодня функционируют 67 муниципальных учреждений образования, в школах обучаются около девяти тысяч учеников, а детские сады посещают более 3,5 тысячи воспитанников. В сфере образования работают 1527 педагогов. Балашовские учителя и воспитатели отличаются высоким профессионализмом: шесть педагогов имеют звание "Заслуженный учитель РФ", 266 награждены различными федеральными и областными наградами, 57 процентов преподавателей имеют высшую и первую квалификационные категории…

Павел Михайлович подчеркнул, что основная доля бюджета района идет на нужды образования. Общий бюджет районного образования в 2018 году составляет более 970 млн рублей. В летний период была выполнена большая работа по ремонту и подготовке зданий и помещений образовательных учреждений района к новому учебному году. Это отметили и члены специально созданной межведомственной комиссии, которая проинспектировала школы района накануне начала занятий.

От имени райадминистрации П.М. Петраков поблагодарил всех работников сферы образования, родителей учеников, спонсоров за хорошую подготовку зданий и помещений образовательных учреждений района к новому учебному году, а также пожелал учителям, педагогам и учащимся удачи в 2018-2019 учебном году.

С основным докладом о состоянии дел в образовательной сфере Балашовского района выступила начальник управления образования администрации БМР В.В. Шатковская.

Вера Владимировна отметила, что на момент проведения августовского педагогического совещания все образовательные учреждения района прошли тщательную проверку надзорных органов и полностью готовы к работе. 1 сентября 12 тысяч детей Балашовского района придут в обновленные детские сады, школы, в Центр дополнительного образования детей.

Основной целью образовательной сферы Балашовского муниципального района остается обеспечение доступного, качественного образования всех детей. Ведь качество образования, в свою очередь, задает качество жизни человека и общества.

Сферу образования Балашовского района всегда отличали стабильность и системность, подчеркнула В.В. Шатковская. В районе создана достаточно гибкая и многофункциональная сеть образовательных организаций.

Дошкольные учреждения в районе с удовольствием посещают 3648 воспитанников. Задача по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях детей, начиная с трехлетнего возраста, в Балашовском районе выполнена на 100 процентов. Все дети 3-7 лет обеспечены местами в детских садах. Более того, даже имеются свободные места.

Уже три года во всех дошкольных учреждениях нашего района реализуется федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Этот стандарт определяет статус детских садов как учреждений начального уровня в системе общего образования, и уже к первому классу школы ребенок должен иметь определенный уровень развития.

"БП" №№135-136 от 13 сентября 2018.