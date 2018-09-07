"Таймень": на экологической защите Хопра

Если нынешним летом какой-нибудь отчаянный любитель романтики и туристических походов решил бы побывать на реке Хопер в районе села Большой Мелик (само село к Хопру не выходит, располагаясь в нескольких минутах ходьбы от берега), то слева по ходу движения он мог бы заметить высокий песчаный берег с явными признаками присутствия людей. Там лежали перевёрнутые байдарки, стояли две большие хозяйственные палатки. С берега был спущен небольшой мосток, на который своей неторопливой походкой навстречу гостю бы вышел командор туристической экспедиции "Таймень" Георгий Маратович Платонов, пригласив коллегу по туристическому цеху сойти на берег и пообщаться.

Дело в том, что вот уже пятый сезон подряд на берегах Хопра успешно и плодотворно действует экологическая экспедиция туристического клуба "Таймень" Балашовского муниципального района. Организованная 19 мая 2014 года в городе Балашове, эта туристическая структура является добровольным объединением любителей природы и туризма без образования юридического лица. Целями экспедиции являются организация досуга и отдыха для её участников, изучение истории, природы Прихопёрья, оказание добровольной помощи компетентным органам в мониторинге его экологии. Пропаганда организованного туризма и здорового образа жизни, наблюдение за состоянием поймы Хопра и проведение инструктажа других туристических групп по правилам поведения на природе также входят в парадигму ключевых приоритетов участников этой организации.

В составе экспедиции свою высокую экологическую миссию выполняют кандидат исторических наук, командор экспедиции Георгий Маратович Платонов, комендант экспедиции Владислав Викторович Ломакин, старший технолог Александр Викторович Челомин, старший спасатель Андрей Николаевич Новиков, технологи Александр Викторович Бегичев и Денис Анатольевич Малышев, спасатель Андрей Викторович Орлов. Все члены экспедиции обучены действиям в экстремальных ситуациях и имеют навыки по оказанию первой медицинской помощи. И летом 2018 года у них состоялся ещё один этап экологической работы.

Пожалуй, из всех членов экспедиции балашовцам наиболее известен Г.М. Платонов. Он обладает большой широтой интересов. Так, Георгий Маратович - председатель жюри Балашовской лиги КВН, опытный турист, байдарочник. Теперь открылись и его экологические таланты. А потому корреспондент "Балашовской правды" поинтересовался у Г.М. Платонова историей создания, миссией, объемом работ, выполненных экологической экспедицией туристического клуба "Таймень".

- Георгий Маратович, какова история создания экологической организации? Как Вы пришли к столь благородной идее?

- Идея создания подобной экспедиции занимала меня давно. Я много лет занимаюсь водным туризмом и, начиная с 1990 года, практически всё лето провожу на Хопре. Но в отличие от многих "диких" туристов я всегда стремился совмещать приятное с полезным. Сотрудничал с детской туристической станцией, со школой-интернатом, с БИ СГУ, водным хозяйством. В 2014 году я образовал любительский кружок "Таймень" и заключил соглашение с лесничеством о проведении ежегодных экологических экспедиций по мониторингу прибрежной лесной зоны реки Хопёр. Как результат, за нами была закреплена территория, которую мы и контролируем по сей день.

Формально в экспедиции семь человек, но постоянно находятся на территории лишь двое - я и комендант экспедиции, который является и завхозом, и поваром, и сторожем. Остальные коллеги приезжают сюда по мере возможности на несколько дней. Все члены экспедиции - волонтёры, добровольно совмещающие отдых на природе с мониторингом территории. Иногда к нам присоединяются на некоторое время и другие любители природы. Приезжают друзья, родственники.

- Хотелось бы также узнать, в чём состоит миссия - ключевая, концептуальная задача - вашей экспедиции?

- Наша главная задача - не допустить лесных пожаров. Для этой цели мы постоянно патрулируем нашу территорию, разбираем завалы валежника и сухостоя, инструктируем туристов. При возникновении возгорания мы обязаны немедленно сообщить об этом в лесничество и принять меры к локализации и тушению возгорания. Другая задача - экологическая. Мы информируем лесничество об изменении береговой линии, о состоянии леса, о развитии растительности и животного мира. Следим за вредителями леса. Инструктируем туристов по безопасности поведения. Третья задача - культурно-просветительная и досуговая. Мы обмениваемся информацией с проходящими туристическими группами, оказываем им посильную помощь, размещаем соответствующую информацию в СМИ и интернете. Наша экспедиция открыта для проведения форумов, симпозиумов, соревнований, акций. Однако пока нас посещают, в основном, друзья и родственники.

Окончание в "БП" №№131-132 от 6 сентября 2018.