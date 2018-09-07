Грибник, носи с собой компас!

В Саратовской области начался грибной сезон. В Балашовском районе есть грибники, которым в целях собственной безопасности перед отправлением в лес необходимо знать несколько простых правил. О мерах предосторожности во время "тихой охоты" в лесу корреспонденту "Балашовской правды" поведала начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Наталия Куличенкова.

"Уходя за грибами, возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас продуктов и воды. Помимо этого, рекомендую заранее ознакомиться с прогнозом погоды и одеться по сезону, взять с собой свисток, пополнить баланс своего сотового телефона, а также полностью зарядить его аккумулятор. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь их при себе.

Для того, чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо обсудить с ними планируемый маршрут и время возвращения обратно. Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов: необычные деревья, камни и другие приметные вещи. Тогда будет намного проще вернуться назад.

Если вы заблудились, не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли. Не слышно ли криков, шума машин, лая собак и других звуков. Выйти к людям помогает различный шум: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд... Если есть возможность - влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь (реки, просеки, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их увидите. Если точно знаете, что вас будут искать, - оставайтесь на месте. Разведите костёр: по дыму найти человека гораздо проще.

Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод или реку. Передвигайтесь вдоль этих объектов, и тогда вы выйдете к людям. Подавайте звуковые сигналы ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу", - рекомендует Наталия Куличенкова.

Сотрудники областного ГУ МЧС также призывают грибников строго соблюдать требования пожарной безопасности в лесу, в поле, либо на берегу водоёма.

"Помните: оставленный без присмотра костёр или небрежно брошенный окурок может нанести огромный ущерб природе", - предупреждают специалисты регионального ведомства.

"БП" №№129-130 от 4 сентября 2018.