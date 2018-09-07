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Пятница, 7 сентября 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Способы предупреждения мошеннических действий

Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за совершение мошеннических действий, то есть хищение чужого имущества либо приобретение права на чужое имущества путем обмана либо злоупотребления доверием.

Указанное преступление, а также размер назначаемого за его совершение наказания предусмотрены ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Одним из распространенных методов совершения мошенничества является использование мо-бильной связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, то есть дистанционный способ.
Самыми распространенными способами обмана при дистанционном мошенничестве являются:
1. Звонок либо сообщение от лица, представившегося сотрудником банка и заявляющего о необходимости перечисления денежных средств в связи с блокировкой банковского счета либо по иной причине.
Что делать: не следует предоставлять конфиденциальную информацию по банковской карте, ко-торая позволит мошеннику дистанционно совершать банковские операции по счету (например, номер банковской карты и код CVV2), а также выполнять какие-либо операции посредством банкомата или онлайн. В случае возникновения сомнительной ситуации следует обратиться в отделение банка за разъяснениями.
2. Публикация привлекательных объявлений о продаже товаров на интернет-ресурсах. При со-вершении указанных действий мошенники после перечисления денежных средств просто не отправляют товар покупателю либо направляют совсем иную вещь.
Что делать: в случае совершения указанных сделок следует обезопасить себя договоренностью с продавцом об оплате товара по факту получения наложенным платежом, не осуществлять предоплату за товар либо иным способом, гарантирующим получение приобретаемого товара.
3.  Звонок либо сообщение о "попавшем в беду родственнике". В данном случае жертве сооб-щаются заведомо ложные сведения о том, что кто-то из его родственников либо близких пострадал либо им требуется иная помощь, для оказания которой необходимо перечислить денежные средства.
Что делать: до совершения каких-либо действий стоит предварительно позвонить предполагае-мому "лицу, попавшему в трудную ситуацию" либо иным лицам, которые с большой долей вероятности могут быть в курсе его местонахождения.
Дистанционный способ совершения мошеннических действий характеризуется отсутствием непосредственного контакта мошенника с жертвой преступления, что существенно усложняет установление личности преступника и привлечение его к предусмотренной законом ответственности. В этой связи гражданам следует предпринимать возможные меры к недопущению указанных преступлений.

Е.Ф. МАХИНЯ, помощник прокурора города Балашова, юрист 3 класса.

"БП" №№129-130 от 4 сентября 2018.