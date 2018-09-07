Смысл жизни - помощь людям

Профессия социального работника появилась в нашей стране в 90-е годы XX века. Социальные работники - это специалисты особой, деликатной профессии.



Целью их профессиональной деятельности является оказание социальной поддержки и защиты населению. Социальные работники предоставляют помощь одиноким и пожилым людям, которые вследствие определенных обстоятельств признаны нуждающимися в социальном обслуживании.

Каждый представитель данной милосердной профессии обладает отзывчивостью, сочувствием, умением общаться, всегда вежлив и приветлив, поскольку работа предполагает контакты с большим кругом людей.

В должностные обязанности социального работника входит выявление лиц, которые нуждаются в поддержке; приобретение продуктов питания, при необходимости оказание помощи в приготовлении пищи; содержание получателей социальных услуг в установленных санитарно-гигиенических нормах; предоставление помощи в уборке, стирке, замене белья; обеспечение доставки медикаментов и правильности их применения; заполнение документов, писем и доведение их до адресата…

Более двух тысяч жителей города Балашова получают помощь и постоянную заботу социальных работников Центра социального обслуживания населения. Сделать все возможное для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, - их прямая обязанность.

Победитель конкурса "Лучший социальный работник ГАУ СО КЦСОН Балашовского района" Татьяна Анатольевна Трифонова работает в Центре 10 лет.

- "Мое призвание - социальная работа". Да-да, это продолжается уже 10 лет, и с каждым днем я все больше убеждаюсь, что я на своем месте. Я люблю свою работу! Чужой беды не бывает, я иду навстречу, на помощь нуждающимся. Протягиваю руку помощи, подставляю свое плечо, помогаю и делом, и словом. Я как связующее звено в цепи "старость и внешний мир".

Наша работа не всем по плечу, но лично я несу медаль "социальная работа" с гордо поднятой головой. Многие говорят, что это не престижно и не модно, но они глубоко ошибаются, ведь доброта, милосердие, любовь, забота, теплота и помощь ближнему - всегда в моде.

Елена Александровна Козлова в социальной службе уже 9 лет и, без всякого сомнения, признает: "Профессия социального работника - это мое призвание".

- С рождения и до школы я воспитывалась моей единственной престарелой бабушкой. Она многому меня научила, но очень рано ушла из жизни. Лишившись любви и общения моей бабушки, решила пойти работать социальным работником. Теперь приношу радость и заботу людям. За 9 лет я полюбила свою работу, а мои обслуживаемые стали для меня такими родными и близкими. Меня ждут, я им нужна, и от этого на душе светло и радостно. Долг социального работника - протянуть руку помощи каждому человеку, который в ней нуждается.

Наш труд нелегок: нужно иметь физическую силу, доброе сердце, а главное - желание помочь! Моя работа приносит мне положительные эмоции, радость и удовлетворение. А это значит, что я делаю нужное дело.

"Я горжусь тем, что я социальный работник", - заявляет Галина Викторовна Грекова.

- В 2008 году я поступила на работу в ГАУ СО "КЦСОН Балашовского района" социальным работником. Изначально боялась, но позже смогла перебороть свой страх и полюбила свою профессию. Социальный работник должен уметь прощать и помогать. Стремиться делать это искренне и бескорыстно. Мы оказываем не только социально-бытовые услуги, но и моральную поддержку, делимся теплом и дарим внимание. Я стараюсь оградить своих обслуживаемых от любого зла и недоброжелательности и рада, что за эти годы стала для них как дочь. Когда слышу от них слово "доченька", мою душу переполняет чувство радости и нежности.

Одна из важных функций профессионала социальной работы в том, чтобы помочь человеку избегать различных рисков и угроз современного мира. Его усилия направлены как на повышение качества жизни отдельного человека, так и на достижение социального благополучия общества в целом. Все это позволяет социальному работнику чувствовать значимость своей профессии и наполняет его жизнь высоким смыслом…

"БП" №№125-126 от 28 августа.