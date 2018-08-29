Житель Балашова стал жертвой мошенников

В дежурную часть МО МВД России "Балашовский" поступило заявление 62-летнего жителя Балашова о том, что 4 августа 2018 года ему поступил телефонный звонок.

Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что с банковской карты неизвестные якобы пытаются списать денежные средства. Чтобы предотвратить списание, злоумышленник попросил заявителя подойти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под его диктовку, в результате чего потерпевший лишился денежных средств в сумме

97 000 рублей. По данному факту проводится проверка.

Уважаемые балашовцы!

МО МВД России "Балашовский" напоминает: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.

Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам.

Не перечисляйте денежные средства за неполученные товары и услуги, не убедившись в фактической возможности выполнения обязательств продавцом.

Перед совершением покупки в виртуальном магазине изучите отзывы о нем на форумах и сайтах, соберите информацию и примите взвешенное решение.

Помните, обо всех фактах мошенничества можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону "02" (по мобильному телефону - "102").

Пресс-центр МО МВД России "Балашовский".

"БП" №№123-124 от 23 августа 2018.