Житель Балашова стал жертвой мошенников

В дежурную часть МО МВД России "Балашовский" поступило заявление 62-летнего жителя Балашова о том, что 4 августа 2018 года ему поступил телефонный звонок.
Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что с банковской карты неизвестные якобы пытаются списать денежные средства. Чтобы предотвратить списание, злоумышленник попросил заявителя подойти к ближайшему банкомату и произвести определенные действия под его диктовку, в результате чего потерпевший лишился денежных средств в сумме
97 000 рублей. По данному факту проводится проверка.
Уважаемые балашовцы!
МО МВД России "Балашовский" напоминает: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам.
Не перечисляйте денежные средства за неполученные товары и услуги, не убедившись в фактической возможности выполнения обязательств продавцом.
Перед совершением покупки в виртуальном магазине изучите отзывы о нем на форумах и сайтах, соберите информацию и примите взвешенное решение.
Помните, обо всех фактах мошенничества можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону "02" (по мобильному телефону - "102").
Пресс-центр МО МВД России "Балашовский".
"БП" №№123-124 от 23 августа 2018.