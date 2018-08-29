Неповторимый аромат хвойного бора, дивные краски августовского вечера, позитивное, бодрое настроение спортивного праздника... Что и говорить, всё это слилось воедино для многих и многих ребятишек в тот день на берегу Хопра, в детском оздоровительном лагере "Юность". Дело том, что здесь состоялась оздоровительная акция "Дети, полиция и спорт - 2018", приуроченная ко Дню физкультурника. В её организации, подготовке и проведении приняли участие члены Общественного совета при МО МВД России "Балашовский" Саратовской области, а также сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Балашовский".

Если обратиться к недавней истории, то стоит напомнить, что акция "Дети, полиция и спорт" проходит уже не впервые. На сей раз местом её проведения, как уже отмечалось, стал детский оздоровительный лагерь "Юность", где отдыхают, набираются сил многие юные жители Балашовского района, над которыми шефствует Общественный совет.

Как и положено, стартовала акция с торжественной линейки. В гости к ребятам пришли начальник МО МВД России "Балашовский" полковник полиции В.В. Ти-мошин, руководитель Областного совета общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Е.В. Лукьянова, депутат Собрания депутатов БМР, член Общественного совета при МО МВД России "Балашовский" Н.Е. Безруков, другие официальные лица, которые от всей души приветствовали юных участников акции.

Был поднят флаг Российской Федерации, прозвучал Гимн России. А затем стартовала основная программа незабываемого мероприятия.

Так, сотрудники полиции продемонстрировали представителям подрастающего поколения показательные выступления по целому ряду служебно-прикладных дисциплин: по борьбе самбо и гиревому спорту, по обращению со стрелковым оружием, стоящим на вооружении современной российской полиции. Под руководством опытного инструктора юные отдыхающие смогли испытать себя в стрельбе из пневматической винтовки. В то же время член Общественного совета Е. Адонина провела мастер-класс по настольному теннису.

Вниманию ребят было предложено и показательное выступление полицейских кинологов со служебным псом по кличке Балу, который отличился не только в своей непосредственной "профессиональной" деятельности, но и оказался на редкость дружелюбным. Ведь когда после показательного выступления ребятам разрешили погладить пса, то буквально все представители юного поколения лагеря решили прикоснуться, потискать столь уникального друга человека. Однако пёс не только стоически вынес настойчивое "общение" юных балашовцев, но и чувствовалось, что он был исключительно рад такому вниманию.

В свою очередь, сами ребята порадовали присутствующих концертной программой, подготовленной специально к празднику. А затем состоялись "Весёлые старты". В них приняли участние три команды, в состав которых вошли не только отдыхающие дети, но и сотрудники МО МВД России "Балашовский". Состязания прошли весело, азартно, подарив массу положительных эмоций как участникам, так и зрителям импровизированного турнира.

Завершилась же акция "Дети, полиция и спорт - 2018" чествованием призеров, вручением сертификатов и памятных подарков командам-участникам. А ещё каждый отдыхающий получил порцию столь вкусного в летнюю жару мороженого. Таким образом была соблюдена неформальная традиция Общественного совета при МО МВД России "Балашовский" - сладкий подарок каждому ребенку!



"БП" №№123-124 от 23 августа 2018.