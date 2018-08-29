Главный кинопраздник года в кинотеатре "Победа"

Кино - это волшебный вид искусства, который поднимает нам настроение, вызывает слезы радости и горечи, заставляет сопереживать главным героям, другим персонажам, которых мы видим на экранах кинотеатров и телевизоров. Сменяющиеся кадры, неподдельные страсти, судьбы киногероев приковывают внимание и заставляют проживать экранную жизнь так, словно это происходит совсем рядом.

Что может быть ближе для российского зрителя, если не кино отечественного производства? Оно всегда оставляет след в душе на долгое время, заставляет задуматься над сюжетом.

Российский кинематограф за последние годы претерпел множество изменений. 2016 год Президентом РФ объявлен был Годом кино, что привлекло внимание правительства и общественности к проблемам киноиндустрии. Увеличилось финансирование российского кинематографа со стороны государства, российские фильмы начали набирать обороты. Сейчас на экране зрители могут увидеть около 50 процентов именно российских картин, не уступающих голливудскому продукту. Улучшилось и качество кино. Фильмы стали разножанровыми. Российская кинопроизводственная инфраструктура в стране развивается и совершенствуется, становясь конкурентоспособной и на зарубежных рынках.

После Года кино в российском кинематографе произошел качественный перелом в смысле внимания к нему со стороны российского общества. Это выразилось в резком росте кассовых сборов отечественных картин. Достаточно будет сказать, что четверть всех билетов в кинотеатрах было куплено на российские фильмы. В прокате успешно окупились такие масштабные и довольно дорогостоящие проекты, как "Последний богатырь", "Притяжение", "Викинг", "Движение вверх", "Салют-7", "Время первых". Все эти премьеры балашовские зрители смогли увидеть на экране кинотеатра "Победа".

Огромный, многогранный, неповторяющийся мир кино покорил сердца миллионов зрителей. И поэтому не мог обойтись без своего праздника - Дня российского кино, который под разными названиями отмечается в нашей стране 27 августа еще с 1980 года. Это праздник всех, кто связал свою судьбу с удивительным по силе и энергетике видом искусства.

Наряду с профессионалами День российского кино празднуют все жители нашей страны. Для проведения праздника кинотеатры по всей России распахнут свои двери зрителям всех возрастов. 25 августа в третий раз кинотеатр "Победа" примет участие во всероссийской акции "Ночь кино". Уже сейчас на сайте информационного агентства ТАСС завершилось голосование, в ходе которого определились лучшие киноновинки 2017-2018 года. Лидерами народного онлайн-голосования стали киноленты: "Танки" (реж. Ким Дружинин), "Рубеж" (реж. Дмитрий Тюрин) и "Последний богатырь" (реж. Дмитрий Дьяченко). Фильмы-победители будут показаны всем желающим абсолютно бесплатно.

Но это не единственный сюрприз. Гостей вечера также ожидает развлекательная программа. Для самых маленьких зрителей 27 августа состоится праздничное мероприятие "Страна по имени Кино". Вместе со сказочными героями ребята попадут в волшебную страну, где смогут проявить свою смекалку и киноэрудицию, выиграть призы и насладиться любимыми отечественными мультфильмами.

И пусть этот удивительный мир кино несет радость, восхищение, позитив и огромный шквал эмоций. Ведь куда ни кинь взгляд - обо всем может рассказать красноречивый и живой язык кинофильмов.

Ю.Н. Халяпина, методист МУ "Киновидеоцентр".

"БП" №№123-124 от 23 августа 2018.