День голосования все ближе...

Меньше месяца остается до очередного единого дня голосования (9 сентября). Ход подготовки к этому важному событию на территории Балашовского муниципального района прокомментировал председатель Балашовской территориальной избирательной комиссии А.В. Рогожин.

- На территории Балашовского муниципального района

9 сентября текущего года пройдут дополнительные выборы депутата Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165, выборы депутатов Совета муниципального образования город Балашов четвертого созыва по 20 одномандатным избирательным округам и дополнительные выборы в Совет Октябрьского МО.

В соответствии с действующим законодательством решение о проведении нынешних выборов на территории района было опубликовано 21 июня 2018 года.

На сегодняшний день уже завершены прием документов и регистрация кандидатов в депутаты. Могу сказать, что на нынешний момент у нас выдвинуты и зарегистрированы 69 кандидатов: 66 кандидатов в депутаты Совета МО город Балашов четвертого созыва и три кандидата в Совет Октябрьского муниципального образования.

2 августа мы провели жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади и эфирного времени в муниципальных СМИ, которые, опять же по закону, должны быть предоставлены зарегистрированным кандидатам для осуществления ими предвыборной агитации. Обращаю внимание, что агитационный период у нас начался 11 августа и продлится до 8 сентября включительно.

Если рассматривать партийную составляющую нынешней выборной кампании, могу сказать, что соответствующие документы на выдвижение своих кандидатов подали пять политических партий: "Справедливая Россия, "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Родина". Довольно значительное количество зарегистрировано кандидатов-самовыдвиженцев.

Для проведения выборов 9 сентября нынешнего года у нас сформированы 85 участковых избирательных комиссий. На 26 избирательных участках будут установлены так называемые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), которые, надо сказать, весьма неплохо зарекомендовали себя в ходе прошедших в марте нынешнего года выборов президента страны.

На днях к нам прибыла специальная обучающая группа, которая в течение нескольких дней будет проводить обучающие занятия операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). К слову сказать, на предстоящих выборах будет проводиться видеонаблюдение. Камеры наблюдения будут смонтированы на тех же избирательных участках, где они работали в ходе последних президентских выборов.

Одной из новинок мартовских выборов стало то, что избиратели получили возможность проголосовать на любом избирательном участке там, где они находились непосредственно в день голосования, не получая предварительно открепительного талона. Для этого им достаточно было обратиться в территориальную избирательную комиссию или воспользоваться услугами многофункционального центра, либо через портал "Госуслуги" подать соответствующее заявление.

Подобная же практика будет действовать и на нынешних выборах. С 25 июля территориальная избирательная комиссия начала прием заявлений о голосовании по месту нахождения избирателя. Как и прежде, для подачи заявления о голосовании по месту пребывания можно также воспользоваться услугами МФЦ "Мои документы" и порталом "Госуслуги". Однако тут избирателям надо помнить, что это заявление, на основании которого человек сможет проголосовать не на своем участке, будет действовать лишь в пределах Балашовского 165-го одномандатного избирательного округа, в который, в частности, входят 13 районов Саратовской области. Поэтому настоятельно рекомендую землякам, которые планируют какие-то свои поездки на эти дни, и, в частности, на 9 сентября, во избежание недоразумений перед поездкой предварительно уточнить, входит ли тот или иной муниципальный район, куда необходимо выехать, в 165-й одномандатный избирательный округ.

Ну, и пользуясь случаем, приглашаю всех избирателей Балашовского муниципального района 9 сентября прийти на избирательные участки и проголосовать за своего кандидата.

"БП" №№119-120 от 16 августа 2018.