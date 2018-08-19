На футбольной "волне" Балашова

В нашем городе продолжается чемпионат Балашовского района по футболу среди мужчин. На днях завершился первый круг игрового "марафона", в котором в 2018 году принимают участие шесть футбольных коллективов. В результате на промежуточный финиш команды пришли со следующими показателями.

У лидеров чемпионата "АТП - 2005" после пяти игр было 15 очков (абсолютный показатель). Футбольный клуб "Мельница", шедший после первого круга на втором месте, имел 12 очков. В свою очередь, третий претендент на призы - "Мир шин" - заработал 9 очков. Далее соответственно расположились команды "Спортшкола" (6 очков), "Карьер" (3 очка) и "Мелик" (0).

Сейчас начались игры второго круга чемпионата, по итогам которого уже совсем скоро и определится чемпион района 2018 года, а также команды - призёры ответственного турнира, организованного управлением культуры, спорта и туризма администрации Балашовского муниципального района.

Кстати, в эти августовские дни стартовал второй круг чемпионата Саратовской области по футболу, в котором принимает участие сборная Балашовского района "Хопер". На первом этапе нынешних соревнований балашовские футболисты выступили весьма достойно, не проиграв ни одной игры. В частности, в первом круге они выиграли четыре игры, свели вничью три встречи с довольно грозными соперниками, а также одна игра осталась у них в запасе - она перенесена.

Пожалуй, здесь стоит сказать о том, что календарь игр областного турнира весьма "рваный". В нём имеется немало переносов запланированных игр, что, в свою очередь, сказывается на общей ситуации на чемпионате. Поэтому точное, объективное расположение той или иной команды в турнирной таблице будет определено позже. Однако балашовцы уже сейчас - в тройке призёров.

"БП" №№119-120 от 16 августа 2018.