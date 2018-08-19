Горизонты становятся ближе

Как известно, в год столетнего юбилея "Балашовской правды" редакция газеты в инициативном порядке решила подготовить ряд материалов, касающихся наиболее актуальных, стратегических вопросов экономического развития района. Так, относительно недавно редакция "БП" провела круглый стол по проблематике социально-экономического развития БМР, в котором приняли участие представители муниципальной власти, общественности, известные эксперты. По его итогам вышел материал "Остров невезения или проектный "генератор"?. Сегодня мы продолжаем импровизированный информационный проект и предлагаем нашим читателям интервью с заместителем главы администрации БМР по сельскому хозяйству, председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом БМР И.Ю. Шишкиной.

Ирина Юрьевна трудится на своем посту относительно недавно, около полугода. А потому её мнение, свежий взгляд на проблемы сегодня особенно интересны.

- Ирина Юрьевна, пожалуй, уже стало традицией с американской стороны по окончании успешных встреч на высшем уровне между президентами России и США максимально ухудшать межгосударственные отношения, усиливать санкционное давление на нашу страну. Именно это мы наблюдаем и сейчас. А потому хотелось бы узнать, насколько экономическая сфера района способна адаптироваться к вызовам подобного рода? Ведь понятно, что негатив в той или иной мере транслируется и к нам…

- По большому счету, вызовы внешней среды, проблемы макроэкономического порядка, как они были, так никуда и не делись. Это реалии современной глобализации. Вместе с тем, в последнее время у нас наметились позитивные сигналы, определенные подвижки. Причем вектор развития сформирован не только федеральным центром, но и областным правительством, губернатором. Поэтому сегодня мы опираемся на точки роста, на конкурентные преимущества нашей области и района. Идет процесс формирования инфраструктур поддержки, центров компетенций, которые позволили бы сделать рывок, в том числе и технологический. В том числе и в Балашовском районе.

- И в чем же состоят эти новации?

- Во-первых, я считаю, одним из перспективных институтов Корпорацию развития Саратовской области, которая недавно начала свою активную деятельность. Ключевая цель Корпорации заключается в максимальном повышении инвестиционной привлекательности всего региона в целом, в формировании благоприятного инвестиционного климата, в повышении инвестиционной активности региона. Работа Корпорации строится по принципу "Единого окна". То есть, это - единая точка входа потенциальных инвесторов: как внешних, так и внутренних. Задачами Корпорации являются консультации по вопросам получения господдержки и льгот, подбор участков под строительство, разработка бизнес-планов, экспертиза, маркетинговое и информационное сопровождение, представление интересов инвестора в госорганах. И самое главное - поиск и привлечение инвесторов для того, чтобы завести в регион новый бизнес, причем не только на территорию города Саратова, но и в районы области. Ведь у бизнеса самые разные потребности, которые могут начинаться с предоставления производственной площади размером всего в 8 квадратных метров (для производства жидкости для мойки автостекла). В регион планируется привести новые предприятия по переработке сельхозпродукции и химической промышленности, автозаправочные комплексы и многое-многое другое.

В свою очередь, здесь возникают другие вопросы: "Что мы сами можем предоставить? Чем мы можем быть интересны в плане инвестиций? Почему инвестор должен пойти именно к нам?". Если говорить о Балашовском районе, то у нас есть инвестиционные площадки, которые мы готовы предоставить, есть объекты недвижимости, земельные участки, которые находятся в государственно-муниципальной собственности. Мы постоянно мониторим все без исключения обращения и процесс, который, к счастью, только набирает обороты. Периодически из Корпорации развития приходят запросы о том, какие мощности, какие земельные участки, производственные комплексы мы готовы предоставить для инвесторов. Выдвигаются требования по размерам площади, технологическому оснащению, электрическим мощностям, водоснабжению и другим параметрам. И надо сказать, что Балашовский район здесь достаточно активен. Мы внимательно изучаем каждое условие инвесторов, стараемся вникнуть в него, детально разобраться. Мы ни от кого не отказываемся. Более того, выступаем со встречными предложениями по улучшению возможностей для инвесторов, чтобы наш район был более конкурентоспособным. И, естественно, всё только начинается. Ведь такого института у нас раньше не было.

- Кстати, одной из интересных институциональных форм, активно развивающихся сейчас в нашей стране, являются бизнес-инкубаторы. Не так ли?

- Что такое бизнес-инкубатор? Это площадка для начинающих предпринимателей, где они могли бы реализовать все свои креативные устремления, желания, мечты по созданию и развитию бизнеса. А поскольку самое главное - это идеи, которые как раз и могут дать молодые и начинающие предприниматели, то их "взращивание" - это основная цель деятельности бизнес-инкубаторов.

Лозунг бизнес-инкубатора Саратовской области - "Воплоти свою мечту в жизнь". Государство в лице Министерства экономического развития оказывает поддержку по целому ряду направлений. Во-первых, это имущественная поддержка, предоставление начинающим предпринимателям по льготным арендным ставкам производственных и офисных помещений, офисного оборудования, конференц-залов и т.д. Во-вторых, юридические, бухгалтерские, кадровые услуги, обучение. В-третьих, подготовка бизнес-планов, поиск финансирования проектов, продвижение продукции малых и средних предприятий на региональные рынки. Бизнес-инкубаторы созданы в Саратове и в Балаково. Но на территории Балашовского района, к сожалению, резидентов пока нет. Причины: удаленность от областного центра, необходимость серьезного софинансирования из местного бюджета. Надеюсь, в ближайшем будущем мы сможем и в нашем городе запустить подобные площадки. Однако уже в сентябре на базе БИ СГУ представители областного бизнес-инкубатора намерены провести обучение, серию бизнес-тренингов для местных начинающих предпринимателей.

Окончание в "БП" №№119-120 от 16 августа 2018.