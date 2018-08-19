Балашовские "голубые береты" отметили свой праздник

Ежегодно в первые дни августа обладатели бело-голубых тельняшек отмечают свой профессиональный праздник, посвящённый Дню Воздушно-десантных войск. В канун Дня ВДВ России гвардейцы-десантники и многочисленные гости собрались на торжественное мероприятие в концертном зале Центра культуры Балашовского муниципального района.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.

1 августа 2018 года, среда.

Ещё издали среди крон зелёных деревьев в сквере железнодорожников виднелись группы крепких, загорелых парней. И о том, что здесь намечается праздничный вечер-встреча боевых друзей элиты Вооружённых сил России, можно было догадаться по многочисленным голубым беретам и тельняшкам на этих мужественных парнях. Все они проходили военную службу в Воздушно-десантных войсках Вооружённых сил Советского Союза и Российской Федерации. Праздничного настроения добавлял военный духовой оркестр Учебной авиационной базы.

31 мая 2006 года Президентом РФ был подписан Указ, в соответствии с которым День ВДВ ежегодно отмечается в нашей стране, как это и было принято ранее, именно 2 августа. Этот день является в России не просто ещё одной памятной датой. День ВДВ призван укреплять и возрождать во-инские традиции и способствовать повышению престижа службы как в Воздушно-десантных войсках, так и во всей российской армии в целом. На 2 августа также приходится день памяти святого пророка Илии, который считается покровителем российских Воздушно-десантных войск.

Мы знаем, что этот день в истории Вооружённых сил официально считается днём зарождения ВДВ (1930 год).

Но военная история гласит, что настоящий бой первые десантники провели значительно раньше, а именно - 13 апреля 1929 года.

В тот день на помощь красным кавалерийским частям, отражавшим атаку многочисленной банды басмачей Фузайли в Таджикистане, по воздуху было переброшено 45 бойцов с вооружением. Посадочная операция завершилась успешно. Путь банды из Афганистана на Алайскую и Ферганскую долины был надёжно перекрыт.

Появление в Гармском уезде в районе боевых действий "крылатой" пехоты явилось для басмачей полной неожиданностью. Мятежники были разгромлены и сдались в плен.

… Тем временем, к Центру культуры подтягивались парни со стягами небесного цвета с зелёной полосой с изображением раскрытого купола парашюта с фигурой парашютиста и двух самолётов с обеих сторон. И, конечно же, были здесь и флаги с портретом "десантного Бати" - командующего ВДВ, Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова.

На часах 17.30. Концертный зал вновь заполнен зрителями почти до отказа. Надо сказать, что случайных людей в зале не было, ведь здесь сидели родные и близкие, родители недавних новобранцев, призванных на военную службу, друзья тех, кто уже отслужил в армии, и тех, кто в эти дни проходит настоящую школу мужества в ВДВ…

Открыла праздничный вечер "Под куполом родного неба" ведущая праздничного мероприятия, завотделом культурно-массовой работы ЦК БМР Г.Н. Клишина.

Обращаясь к залу, Галина Николаевна отметила, что День ВДВ - это праздник смелых и мужественных людей, настоящих патриотов Родины, элиты российской армии.

С приветственным словом к виновникам торжества обратился глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков. Он поздравил десантников с

88-й годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск.

Примечательно, что в этот же день министр обороны РФ С.К. Шойгу открыл в Москве памятник легендарному командующему ВДВ, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову. Трёхметровый гранитный постамент, увенчанный бронзовой скульптурой известного военачальника, установлен на улице Поликарпова (рядом со станцией метро "Беговая").

Советские и российские десантники в разные годы выполняли наиболее ответственные задания командования в Венгрии, Чехословакии, Афганистане, в миротворческой миссии в Югославии, принимали участие во внутренних конфликтах.

Окончание в "БП" №№119-120 от 16 августа 2018.